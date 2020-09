RAWSON (ADNSUR) - El hecho –envuelto en varias confusiones- sacudió la preocupación de los vecinos de la ciudad capital donde sólo una niña (de 1 año y 7 meses, de una familia boliviana) es un caso positivo confirmado y cumple su aislamiento en el “Complejo del Retiro Espiritual”.

Ante la situación a partir de la publicación, el Dr. Cristian Setevich (Director del Hospital ‘Santa Teresita’ de Rawson) explicó que “todos los días tenemos muchas pruebas y –hasta el momento- no tuvimos nuevos casos positivos en nuestro sistema de Epidemiología del Hospital. Hay un rumor sobre una persona que publicó en su muro de Facebook sobre un caso positivo pero no lo podemos confirmar –oficialmente-, igualmente- estamos trabajando en tal sentido. La manera correcta de actuar es que si alguna persona obtiene un resultado positivo en un ámbito privado, tiene que -posterior e inmediatamente- comunicarse con nosotros para que tomemos conocimiento y realicemos las intervenciones correspondientes”.

Por su parte, el Dr. Germán Lalomia (Director Asociado del Hospital) agregó que “se trata de una mujer pero no es un resultado que hicimos nosotros. Acorde a lo que conocemos, se hizo la prueba en un laboratorio privado. Ya tenemos diálogo con ella, iniciamos la investigación e identificamos a los 6 contactos estrechos. Pero todavía, faltan otros estudios propios para que podamos confirmarlo oficialmente. Se investiga una vinculación directo con un caso confirmado de Puerto Madryn. De todos modos -durante el día- vamos a practicarle los hisopados a todos los contactos. Esta situación deja al descubierto que la gente no se está cuidando con los barbijos ni el distanciamiento. La sociedad está muy relajada y a 70 kms. tenemos a Puerto Madryn con muchos casos y circulación en conglomerado. Hay personas que viajan a Comodoro Rivadavia. De algunos casos, nos enteramos y de otros no y –por eso- surgen estos brotes”.

Sólo hay un caso de una nena de 1 año y 7 meses confirmada en la ciudad

“Actualmente, sólo está confirmada como positiva la nena de 1 año y 7 meses que cumple el asilamiento. Luego, le volveremos a hacer las pruebas para verificar si negativizó el coronavirus. De manera extraña, toda la familia fue hisopada y resultaron negativos”, agregó.

“Estamos esperando 20 estudios para confirmar o descartar casos de distintos sectores. En general, sentimos mucho cansancio por el trabajo arduo de todos estos meses. Lleva mucho esfuerzo detectar un caso y relevar los contactos estrechos con todas las medidas que conlleva ese proceso que abarca a todos los trabajadores del hospital. Queremos ratificar el mensaje que nosotros velamos por la salud de la Comunidad pero también que son muy importantes los autocuidados individuales”, ratificó el Dr. Germán Lalomia.

Los concejales se reunieron con el Personal del Hospital

Por su parte, el concejal Federico Figueroa (de la bancada oficialista de ‘Arriba Rawson’) manifestó que se mantuvo un encuentro con los trabajadores del hospital para tomar conocimiento de manera directa de la situación del sector. “Desde el hospital, nos advierten que se percibe una relajamiento en las medidas de prevención por parte de la ciudadanía y hay que reforzar un mensaje en tal sentido. Estamos definiendo una nueva campaña para retomar más conciencia sobre la gravedad de la situación. El Personal de Salud está trabajando –hace bastante tiempo- de manera stressante y son la primera línea de batalla frente del Covid y se merecen todo el apoyo desde el Concejo Deliberante”, sentenció el edil de Rawson.