Liliana Rulo, jubilada de Neuquén, vive un calvario desde 2014 cuando tropezó en una vereda rota cerca del hospital Castro Rendón y se torció el pie izquierdo. Desde entonces, su vida cambió radicalmente. A pesar de años de tratamiento, su pie nunca se recuperó por completo, por lo que en marzo de 2023 fue operada. Sin embargo, al despertar de la cirugía, la sorpresa fue mayúscula: le habían operado el pie derecho.

Según Rulo, los médicos le explicaron que habían decidido intervenir el pie derecho debido a que era plano, pero ella aclaró que nunca fue por ese problema. “Fui por el pie torcido”, explicó. La intervención no solo no resolvió su problema original, sino que le trajo nuevas complicaciones: dolores intensos, dos meses en silla de ruedas y una posterior infección por su alergia a la penicilina.

Atropellaron a un peatón cerca del hospital Castro Rendón

Actualmente, Liliana enfrenta un panorama aún más complicado. Los tornillos que le colocaron en el pie derecho se movieron y ahora necesita una nueva operación en ambos pies. Mientras tanto, su movilidad está severamente restringida, lo que afecta profundamente su calidad de vida.

La mujer también denuncia que el consentimiento quirúrgico que firmó no especificaba que operarían su pie derecho. “Mi calidad de vida cambió totalmente para mal”, aseguró, lamentando las consecuencias físicas y emocionales de una intervención que no buscaba.

Rulo presentó una denuncia tanto en el hospital como en el Ministerio Público Fiscal, pero lamenta que la causa esté paralizada desde mayo por falta de pruebas. Además, menciona que aún no ha podido obtener su historia clínica ni los estudios previos a la cirugía. A pesar de los obstáculos, continúa buscando justicia y espera que su caso avance.

Luego de un gran operativo rescataron a una turista herida en un sendero de la Patagonia

En cuanto a los costos de una nueva operación, Rulo enfrenta dificultades adicionales. PAMI no cubre los mejores materiales para su tratamiento, y los gastos médicos recaen en él. “Si no me opero, me voy a estropear la cadera y las rodillas”, concluyó, con la esperanza de encontrar una solución a su situación.

Con información de LMNeuquén, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.