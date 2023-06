Un joven de 23 falleció luego de ir a un hospital en la Patagonia, por un dolor de muela agudo y recibir una inyección.

El hecho sucedió en la localidad de Villa Regina, Río Negro.

Tras la dosis, Diego Soto regresó a su casa. Sin embargo, comenzó a sentir una parálisis en brazos y piernas. Por este motivo, fue trasladado a la guardia, pero falleció de un paro cardíaco.

Según informó Minuto Uno, en el hospital habría recibido una inyección compuesta por diclofenac y dexametasona, utilizados como antinflamatorios.

QUÉ REVELÓ LA AUTOPSIA

En tanto, la autopsia realizada en General Roca, detalló que el joven sufrió un edema pulmonar agudo. Sin embargo, los familiares del joven fallecido sospecharon de lo expresado en el documento, debido a que no presentaba síntomas compatibles a ese diagnóstico.

“A las 4 de la mañana me llama mi mamá para ver si podía ir a ver a Diego a la casa, y cuando llego él estaba sentado en el piso y me decía: ‘Aldi no me puedo mover, no siento las piernas ni los brazos’. Llamamos a la ambulancia y no vino. Entonces con mi papá lo cargamos en una reposera en la camioneta y lo llevamos a la guardia. Recién estaban dignándose a salir los de la ambulancia. Él estuvo consciente en todo momento, pero no se podía mover ni bajar”, reveló su hermana Aldana al Noticiero Central de 24/7

Por otra parte, sostuvo que permaneció en la guardia en observación.

“Pero luego a las seis nos avisaron que había entrado en paro y no nos decían nada más. Tocamos reiteradamente la puerta para que nos digan algo, pero no tuvimos respuesta. Luego una médica nos dijo solamente ‘hicimos todo lo posible pero no superó el paro cardíaco’. Nunca nos explicaron su parálisis, ni nada de lo que pudo haberle pasado”, añadió.

Por su parte, la novia del joven aseguró a ANR que “él presentaba una respiración normal, sin vómitos y estaba muy lúcido, incluso hasta el último momento en el que estuve presente”.

Mientras que Marcela, otra hermana de la víctima, dejó entrever sus sospechas en redes sociales. “La saturación en sangre era buena. No pudo ser un edema pulmonar. Y a él no le costaba respirar”.

Debido al cuestionamiento de la familia, comenzó una investigación por parte de la Justicia, el Ministerio de Salud y autoridades del hospital, para conocer los motivos de la muerte del joven.