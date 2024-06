Florinda Parodi: tiene 82 años, desafía los límites y vive sin barreras

A sus 82 años, Florinda Parodi, conocida como "Flori" por todos, deslumbra con su vitalidad y determinación inquebrantables. Esta mujer valiente enfrentó los desafíos de la vida con optimismo y coraje, rechazando los mandatos para vivir una vida de plenitud y autonomía. Desde su infancia marcada por la pérdida de su madre a temprana edad y una operación crítica a los 10 años, Florinda demostró una fuerza interior indomable que la llevó a convertirse en un ejemplo de libertad y entereza.

Rememorando esos momentos difíciles, Florinda compartió en palabras emocionadas: "Yo nací con labio, encías y paladar abierto, tuve una operación muy grande, muy mala. No tenía mamá, mi papá me dejó en el hospital y estuve un mes internada sola. No podía cerrar la boca, todo un mes sin comer. Sin papá y sin mamá, sol". Estos episodios, lejos de derrotarla, la impulsaron a forjar su carácter decidido y a vivir sin ataduras.

"Siempre fui muy deportista", recordó Florinda con una sonrisa. Desde sus inicios en el ciclismo a los 12 años hasta sus múltiples incursiones en el atletismo, vóley, básquet y diversas danzas, Florinda mantuvo su pasión por el movimiento y la actividad física a lo largo de los años. Y a día de hoy, sigue sumando actividades a su rutina semanal, participando en zumba, folklore, gimnasia, yoga, trekking y tejo, entre otros.

Pero más allá del aspecto físico, Florinda encuentra su energía y vitalidad en otros aspectos de su vida. "Siempre tuve mucha energía positiva, es fundamental", afirmó. La música y la naturaleza son sus aliadas para sanar el alma, mientras que su familia, amigos y la comunidad en la que se desenvuelve son fuentes inagotables de amor y apoyo.

En medio de su ajetreada agenda, Florinda encuentra tiempo para reflexionar sobre su trayectoria y su filosofía de vida. "Yo me siento libre, amo todo lo que Dios ha puesto, disfruto todo", comparte.

EL "SECRETO" PARA ESTAR PLENA A LOS 82 AÑOS

Hoy realiza más de diez actividades a la semana, asiste a Club de la Amistad de la Tercera Edad, y forma parte de comisión. "Los lunes hago zumba y folklore, los martes gimnasia, expresión corporal y trekking, los miércoles me dedico a hacer todo lo que hay que hacer de tramites y como tengo oficio hago pedicuría a la tarde y pongo a todos mis clientes ese día en su casa".

Los jueves practica trekking, danza contemporánea, expresión corporal. Y los viernes gimnasia, yoga y folklore, y los sábados practico tejo. "Voy y vengo todo el tiempo. Los sábados a veces atiendo a mis clientes un poco pero bueno igual trato de dedicarme ese día un poco a la casa, pero casi siempre tengo cumpleaños los fines de semana o me encuentro con un grupo de amigos donde somos casi 30 de juntaros dos veces al mes, donde hay todas las edad. yo soy siempre la mayor", dice entre risas.

Cualquiera que conoce a Florinda se sorprende por su vitalidad y fuerza, su cuerpo pareciera no haber vivido 82 años, no tiene ninguna enfermedad y no toma ninguna medicación. "Hace poco me hicieron los análisis y salió todo bien de vitaminas, colesterol". Reconoce que se cuida en las comidas, mucha fruta y verdura, y hay días en los que solo come frutas.

Y tiene un secreto para activar en casi todas las mañanas, "como cinco nueces por día con manzana rallada en el desayuno. Me cuido mucho, tengo algunas dolencias pequeñas en la rodilla porque tengo 12 puntos cuando me caí en el 2022, pero yo sigo y ahora empecé con trekking, el médico me dice que estoy loca por todo lo que hago".

Pero para Flori lo importante es que estar activa todos los días: "Para mi es el optimismo y el amor a la vida lo que motiva, y por estar rodeada del amor de mi familia mis hermosos nietos, mi hijo y mi nuera y de buenas personas como el circulo de mis amigos, y por que siempre estoy al lado de quien necesita una ayuda sin hacer ninguna diferencia, creo que venimos a este mundo a dar amor".

Con una mezcla de gratitud y determinación, esta octogenaria inspiradora nos invita a abrazar la vida con optimismo y amor, recordándonos que cada día es una nueva oportunidad para encontrar la plenitud y la felicidad.