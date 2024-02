El diputado provincial de Unión por la Patria, Gustavo Fita, rompió el silencio y habló en una entrevista radial sobre las acusaciónes por estafa contra su hermana Vanesa Fita. En ese marco, el funcionario aseguró “mi hermana está atravesando un proceso judicial, y la justicia es la que deberá resolver esta situación”.

En diálogo con Radiovisión, Fita declaró, “No estoy involucrado en nada, es real hay una persona, que es mi hermana está atravesando un proceso judicial, y la justicia es la que deberá resolver esta situación. Desde lo personal, estoy dispuesto a colaborar con cada una de las autoridades. No soy responsable de nada de esto. Si lo consideran, estaré a derecho de lo que lo tenga que decir con mi testimonio”.

El martes pasado, los damnificados contaron a ADNSUR cómo fue la maniobra de la estafa. Se trata de personas que entregaron dinero a q quienes les prometieron acelerar los trámites para la entrega de viviendas del IPV. Por esta situación, sospechan de una maniobra piramidal y no descartan participación política.

Luque dijo que le preocupa la inseguridad en Trelew y Merino le pidió que se ocupe de Comodoro

"Queremos que alguien se acerque, somos un grupo de 700 personas, a los cuales se nos pidió una suma de $100.000 a cada uno. Hoy supuestamente nos devolvían la plata, pero no hay movimientos, tratamos de ubicar a Vanesa Fita a quien hacemos responsable de esto”, dijeron en relación a la mujer con quien entablaron la comunicación para hacer el acuerdo.

Frente a esta situación, Gustavo Fita sostuvo, “hay un montón de gente queriendo involucrar estas cuestiones politicas en el medio de un escándalo, y la verdad que vuelvo a pedir disculpas a la gente por una situación que tendrá que resolver en la justicia y que está involucrada una persona que es hermana mía, pero que no tiene nada que ver en esto la familia. Nosotros no tenemos nada que ver en esto. Y que, lamentablemente están viviendo mis hermanos, mi vieja, yo, que en su momento aclarará la justicia, eso es lo que yo hoy puedo decirles”.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Y reiteró, “quiero pedir disculpas a aquellas personas que hoy están pasando una situación incómoda con esto, pero de este lado tenemos que esperar a que la justicia dictamine y qué digan qué es lo que está pasando”.

“Para mí fue una sorpresa y vuelvo a decir lo mismo, mi preocupación es por las personas que no tienen nada que ver con esto. Le pido a las personas damnificadas que hoy le escriben a mi mamá, a mis sobrinos, a mis hermanos, que no tienen nada que ver con esto como no lo tengo que ver yo, que sean respetuosos y que la justicia trabaje, y si resuelven que hay un responsable, pagará por los hechos como lo hace cualquier persona que comete un ilícito en nuestra sociedad”, manifestó.

LA RELACIÓN CON VANESA FITA

Ante la consulta sobre su actual relación con su hermana, Vanesa Fita, el diputado indicó “no quiero divulgar cuestiones familiares, lo que digo es mi compromiso con la verdad, con la transparencia y de la persona que soy, cada uno de los que me conocen saben mi manera de actuar, de relacionarme. Nunca tuve una vinculación con la provincia de Chubut, y cada persona que me vio en el municipio supo cuál fue mi respuesta y hacia dónde”.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

“Lo único que le pido a la gente es que deje a la justicia que actúe, vamos a estar todos para que esto se esclarezca. Estaré disponible para ayudar al esclarecimiento de los hechos. Siempre di la cara, pero también pido que aquellas personas que están utilizando esto con un fin político, no voy a dejar de ser quien soy ni de caminar por las calles de mi ciudad con la frente en alto porque sé que no estoy involucrado en ningún delito. Pero también reconozco que hay una persona que lleva nuestro apellido, y que ha aparentemente incurrido en una situación que la justicia determinará cuál es”, concluyó.