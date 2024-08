Figueroa: “Tenemos que atender a los chicos que quieren hacer deportes”

El gobernador Rolando Figueroa, junto a la ministra de Desarrollo Humano, Julieta Corroza, y otros referentes, encabezó el lanzamiento de la Tecnicatura Superior en Deporte Social en la sede de la Fundación Cristiana Oeste. Esta nueva carrera, que cuenta con más de 800 inscritos, se ofrece en modalidad presencial, virtual y asincrónica para facilitar la participación en toda la provincia.

Figueroa subrayó la importancia del deporte como herramienta de inclusión y desarrollo social. “El Estado no puede mirar para otro lado cuando los chicos quieren practicar deportes; a cada chico que no estimulamos a hacer deporte, se va a entretener de distintas maneras, y a veces, lamentablemente, no son las mejores,” afirmó el gobernador. Destacó que el deporte, junto a la cultura y el trabajo social, es crucial para el desarrollo de una mejor sociedad.

Figueroa: “Estamos mostrando a las empresas que podemos formar a nuestra gente”

La Tecnicatura Superior en Deporte Social, con una duración de tres años, forma parte de una estrategia integral del gobierno para promover la actividad física en la juventud. La ministra María Fernanda Villone agregó que este programa es una política de Estado diseñada para llegar a todos los rincones de la provincia, integrando a todos los neuquinos en esta iniciativa de promoción del deporte.

El convenio firmado entre el Gobierno provincial y la Fundación establece un marco de colaboración para la implementación y desarrollo de la tecnicatura, con el objetivo de mejorar la salud, educación y bienestar general a través del deporte.