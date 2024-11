Fernando Ianello, trabajó más de 30 años como locutor en Aspen y no lo dejaron despedirse al aire. El hombre publicó un sentido mensaje en sus redes sociales y despertó la tristeza de muchos oyentes que no seguirán escuchándolo durante su tradicional programa de las mañanas.

El histórico locutor condujo durante 31 años Aspen Express, en las mañanas de la reconocida radio de música internacional. Luego de la partida de Leo Rodríguez, quien tuvo su último programa el pasado 25 de octubre, Ianello también puso fin a su etapa en la “radio de los clásicos”. Sin embargo, se mostró dolido por no haber podido despedirse al aire y pidió disculpas a sus oyentes por la “falta de respeto”.

"Bueno, acá estamos en este día de cierre de etapa. Como sabrán, ya no estaré más en Aspen. No compartiremos más las mañanas en Aspen Express. Seguramente en otro lado, sin dudas. Pronto habrá novedades", comenzó diciendo en un video que subió a su cuenta de Instagram.

“Pero quería aprovechar este espacio para saludarlos. Me hubiese encantado hacerlo al aire, decirles gracias, decirles hasta luego. Pero bueno, no fue mi decisión no estar en estos días, así que disculpen la falta de respeto. Lo hago por acá, lo que tengo a mano para estar en contacto ahora con ustedes”, agregó.

“Simplemente mandarles un abrazo fuerte, agradecerles por estar cada mañana, cada día con nosotros y los esperamos pronto. Nos vamos a reencontrar”, añadió.

Por otra parte, Ianello se tomó un momento para agradecer “a todas las autoridades que confiaron en mí, me apoyaron, me aguantaron, me enseñaron, pasando por Quique Prosen, Pablo Glattstein, Leo Rodríguez y los operadores, Gabriel López Fernández, Cristian Gutiérrez, Enrique Iglesias, compañero de las mañanas, Leo Vélez; en fin, a cada uno, no quiero mencionar a todos porque va a ser largo”.

"Y a los locutores, compañeros de toda la vida, equipazo que siguen ahí, fuerza, va a andar todo bien y una vez más, pronto nos reencontramos, los espero", concluyó.

Con información de Instagram (Ferianello), redactada y editada por un periodista de ADNSUR