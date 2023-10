Fantino y un terrorífico momento al aire: uno de sus compañeros explotó, insultó a su equipo y se fue tirando cosas

Alejandro Fantino y su equipo de Neura, canal de streaming en el que varios periodistas reconocidos comenzaron a sumarse, vivieron un impensado momento cuando uno de sus compañeros tuvo una explosiva reacción.

La charla se estaba desarrollando con total normalidad mientras tocaban el tema del ballotage entre Sergio Massa y Javier Milei, cuando de repente, Sergio Figliuolo, apodado “Tronco”, explotó en furia ante la atenta mirada de las personas que estaban en el piso.

"De verdad no vivís lo que yo vivo. No vivís un choto. No sabés lo que es los nenes, mi hermana, yo rompiéndome el o... con una empresa que la mantengo porque trabajo 28 horas por día...", lanzó el panelista que, de a poco, fue subiendo la temperatura.

"Tampoco la llores. Tenés una camioneta, vivís en un casa...", respondió Fantino. A lo que tuvo una contestación inmediata: “Vos no sabés el día a día que tiene la gente. No me discutan. Lo único que falta”, contestó ‘Tronco’.

“La con… de tu madre”, soltó en pleno aire mientras uno de los invitados se refería al accionar de la oposición en los cuatro años de Alberto Fernández. Confundido por lo que estaba pasando, Fantino intentó calmar las aguas, pero no pudo ser posible. “Se enojó en serio, pará un poco, no te pongas así”, dijo.

“No tienen ni idea lo que hago yo, váyanse a la mier…”, soltó ‘Tronco’, que posteriormente se retiró del aire y del piso con un claro fastidio.

Según trascendió, el panelista de Neura se mostró crítico por el contexto actual del país y peor aun por la victoria de Massa el pasado 22 de octubre. Figliuolo había señalado previamente que Fantino “estaba en Narnia” ante la crisis en el país.

Tras la impulsiva reacción, ‘Tronco’ regresó al aire más calmado y expresó: "yo cuando me caliento me caliento. Hay cosas que a mí me sacan y no las puedo soportar".

Para concluir, el ex conductor de Animales Sueltos mencionó: "hay gente que está más loca que yo".