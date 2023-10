Llegó al país el tercer vuelo de Aerolíneas con argentinos repatriados de Israel

Un nuevo contingente de argentinos que decidió dejar Israel tras el inicio de la guerra con Hamas llegó en la tarde de este viernes desde Roma al aeropuerto internacional de Ezeiza en el tercer vuelo de Aerolíneas Argentinas del operativo "Regreso Seguro" que despliega el Gobierno Nacional, y fue recibido por decenas de familiares y amigos, que agradecieron las acciones de repatriación por las que ya regresaron en estos vuelos especiales 737 personas desde la zona de conflicto.

El Airbus 330-200, matrícula LV-GHQ, con el número de vuelo AR1091, aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 15.45, mientras las familias se ubicaron detrás de una valla y los repatriados se fueron acercando a esa línea perimetral acarreando sus equipajes. Algunos fueron recibidos con alegría por el reencuentro, besos y abrazos afectuosos; y otros con angustia y llanto.

"Siento mucha alegría de estar acá, por mi familia, por mis hijos, y por el pueblo argentino que es mi patria. Tengo doble nacionalidad y es sentir que siempre nos apoyamos que estamos juntos en cualquier conflicto, somos dos pueblos que podemos estar juntos, luchar por la civilización, porque tenemos ganas de hacer las cosas bien", dijo a Télam Fernando Farji, que partió desde la ciudad de Harish, al norte de Israel, con sus hijos y su esposa.

"Desde Cancillería se portaron espectacular, los operativos fueron bien programados, estuvieron con nosotros cuando les pedíamos información, en el aeropuerto también la Fuerza Aérea se portó diez puntos y Aerolíneas también. No alcanzan las palabras para la gente que estuvo en toda la coordinación, que fue muy bien lograda", agregó el hombre, que vivía en Israel con su familia hace tres años y planea volver a ese país.

Otro repatriado, Facundo Argüello, que vivía hace dos años en Israel, dijo a Télam: "Quería abrazar a mi familia" y "estoy muy contento de estar acá".

"Pasamos mucho, cosas muy difíciles. Quiero decir: ¡Gracias! a la Argentina, a los soldados y a todos los que nos ayudaron a llegar acá. Fue algo muy traumático, allá sentíamos que nadie podía ayudar en nada, y cuando tuvimos esta oportunidad fue algo como de Dios", expresó Coral, otra de las mujeres repatriadas.

"No hay palabras más que de agradecimiento a todo el Estado argentino. Hubo nervios en este vuelo de repatriación. ¡Son héroes!, nos sacaron en medio de alarmas de misiles en el aeropuerto. No fue un vuelo común de turismo", expresó una mujer que llegó desde Eilat, en el mar Rojo en el sur de Israel, lindante con Jordania y Egipto y donde están siendo desplazados "refugiados israelíes" de las zonas de los ataques del movimiento islamista Hamas.

"Nos desesperamos con la situación. A todos nuestros amigos los llamaron a integrarse a la reserva (del Ejército israelí). Agradezco al Estado argentino y a toda la Nación por habernos sacado de esta situación", agregó.

También manifestó su deseo de "paz, y que los organismos internacionales respondan ante esta situación porque no puede haber, en el 2023 este estado de guerra. Tenemos tecnología, tenemos internet, pero no podemos hablarnos entre hermanos. Esto no puede pasar más". Luego del desembarque de los repatriados, en el camino marcado por las vallas, pasaron los soldados tripulantes del avión, aplaudidos por todos los familiares y retornados.

El capitán Juan Manuel Segura, integrante de la tripulación del vuelo, dijo a Télam que la salida del aeropuerto de Tel Aviv fue "poco habitual" en lo que están acostumbrados a operar, "por la situación en la que se encuentra hoy el aeródromo del aeropuerto internacional de Ben Gurión".

"Los repatriados estaban alegres de poder retornar a nuestro país y de poder volver con seguridad. El escuadrón C130 Hércules, al cual pertenezco, siempre está al pie de estas tareas porque siempre estamos predispuestos y hace ya 50 años que lo venimos demostrando", agregó.

Entre los familiares que esperaron con ansias y emoción, Eduardo, padre de uno de los repatriados, estudiante en Jerusalem que se había ido hacía tres meses a esa ciudad agradeció a la Cancillería argentina y a las instituciones de AMIA que "trabajaron para este momento. Se armó una estructura muy importante para repatriar a muchos de nuestros hijos que están en Israel, había mucha angustia familiar por la situación de la guerra. Se movieron de una forma muy ágil, organizada, con mucho apoyo del gobierno y no hay palabras de agradecimiento para esto"

Un padre que aguardaba a su hija manifestó al canal C5N: "Estaba en el sur de Israel, a 70 kilómetros de la Franja de Gaza, así que no dormimos desde el sábado (7 de octubre, cuando comenzaron los ataques de Hamas). Estuvimos constantemente en contacto con ella. Cuando hay una situación de guerra lo mejor que puede hacer la familia es acompañar y darle información sobre los ataques", explicó sobre su hija argentina, que estaba de vacaciones y en pareja con un israelí y fue a visitar a sus suegros.

"Todavía no caigo de que está siendo repatriada, pero me alegra mucho estar viviendo en Argentina. A todos los que dicen que el Estado hay que achicarlo y recortarlo: acá se ve para qué sirve el Estado. En realidad, sobre todo en el momento que vivimos en este mundo donde hay crisis violentas o crisis climáticas. Y el Estado es necesario para todas estas cosas. Habrá que mejorarlo un poco, pero por ejemplo España no está repatriando gente y Argentina sí", agregó.

Al respecto, ponderó el accionar del Gobierno argentino "que se preocupa por la dignidad del ser humano y por las personas". Cuando se enteró de los bombardeos de Hamas, lo primero que le preguntó a su hija fue "si tenía un arma y si sabía usarla", contó el hombre.

Los vuelos de repatriación

Hasta el momento "fueron repatriadas más de 700 personas" en los vuelos especiales realizados por Aerolíneas Argentinas, dijo este viernes a Télam el presidente de la compañía, Pablo Ceriani. Hasta la fecha se realizaron tres vuelos especiales en aviones de la compañía de bandera. El primero repatrió a 246 personas, el segundo a 262 y este tercero a 229; un total de 737 personas.

Mientras tanto, los aviones Hércules C-130 y Boeing 737 de la Fuerza Aérea Argentina continúan realizando puentes aéreos entre las ciudades de Tel Aviv y Roma, para repatriar a los más de 1.500 argentinos que se inscribieron para ser evacuados de la zona de conflicto.