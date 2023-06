Fabio, el taxista patagónico héroe que salvó de las llamas a dos familias

El fuego destruyó parcialmente un complejo de viviendas tipo monobloks conocido como “las 400” en Río Gallegos en la jornada del sábado, generando temor y poniendo en riesgo a varias familias que viven en el lugar.

En esa situación, mientras los bomberos de la capital de Santa Cruz comenzaban a hacer su trabajo, Fabio barría, un taxista que brinda su servicio en la zona, decidió involucrarse y salvó a distintas familias.

“Mi compañero me dice que había un incendio en los departamentos, cuando llego, veo a la gente que estaba arriba gritando porque estaba encerrada con candado. Con un vecino buscamos una barreta, rompimos el candado y pudimos sacar a la familia”, le contó a La Opinión Austral.

Además, agregó: "Ellos no podían salir, por suerte, los pudimos sacar. Seguimos en los otros departamentos rompiendo las puertas para poder sacar a la gente, a ver si había más".

"Habrá pasado media hora y llega una señora colombiana llorando, decía que estaba el hijo estaba durmiendo adentro y como nadie le hacía caso le pedí la llave. La puerta tenía una reja, me mandé para adentro, no veía nada por el humo, pero en el momento de adrenalina, entré y encontré al chico que estaba totalmente dormido en la cama, lo desperté y lo sacamos, por suerte", recordó sobre el dificil momento.

“Hicimos lo que pudimos, lo único bueno es que no hubo víctimas fatales, fue todo material”, resaltó el taxista.

Además, describió: “lo hubiera hecho cualquiera. Al ver a la gente que estaba pidiendo ayuda arriba, lo primero que atiné fue subir y ayudarlo a sacarlo, fue el momento. Capaz que si lo pensaba no lo hacía. Cuando me subo, estaba cayendo el techo y con el humo no se veía nada. Me mandé”.

También admitió que no le había contado a su familia que había ingresado al lugar en medio de las llamas.