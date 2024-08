Estirar el service: la peligrosa estrategia de los automovilistas de Comodoro para ahorrar

La crisis económica llevó a muchos conductores de la ciudad a postergar el mantenimiento de sus vehículos.

Lucas Iannolo, encargado del área de Service en una estación de servicio de Comodoro Rivadavia, habló con ADNSUR y brindó detalles de la preocupante situación que podría tener consecuencias en los automóviles que postergan el servicio.

"Notás que la gente está siendo menos puntual con eso, que por ahí estira un poquito más hasta el próximo service, por el tema de que no cuenta con el dinero", explicó Iannolo.

Antes, la mayoría de los autos llegaban a los 10.000 kilómetros para su revisión, pero ahora es común ver vehículos que superan los 12.000, 13.000 o incluso 14.000 km sin haber sido revisados.

Conmoción y dolor: murió una profesora de zumba mientras daba clases en Comodoro

"Casi nadie te lo lleva a los 10.000 kilómetros. Siempre hay 12, 13, 14... Claro, como es que siempre esperan un poquito más. Para ahora, en vez de hacer para los 10.000, se estiran 11, porque vos ves que la gente pasa y te dice, no, se me pasó un poquito", detalla Iannolo.

Esto no es recomendable, ya que puede poner en riesgo el buen funcionamiento del motor. "No es lo que conviene, porque se puede empezar a poner feo el aceite, a juntar oxígeno y esas cosas en el motor. No es lo que se recomienda, pero bueno, la gente por ahí trata de estirarlo", advirtió el encargado.

LA BÚSQUEDA DEL AHORRO

Además, algunos conductores optan por cambiar solo el aceite y no los filtros, o buscar aceites más económicos y espesos, para ahorrar en el service.

"Claro, por ahí te dicen, bueno, cambiame el aceite y el aire lo cambiamos después, lo van pisteando así. Ahora, tratás de bajar un semisintético, tratás de buscar el aceite más barato, o algo así", comenta Iannolo.

Como en el lejano oeste, pero en Comodoro: feroz tiroteo en "Las 1008" entre dos bandas

Según sus cálculos, el service de un auto rondaba los $60.000 a $70.000 a principios de año, mientras que ahora oscila entre $100.000 y $200.000, dependiendo del tipo de vehículo y el aceite utilizado.

"Capaz que en un 20% menos. Claro, hablábamos capaz de entre 60 a 70, partía de ahí. Sí, ponen entre 75 a 150, y de 100 a 190 más o menos, más o menos", culminó.

La crisis económica obligó a muchos conductores a priorizar el ahorro, incluso si eso implica poner en riesgo la salud de sus vehículos. Sin embargo, Iannolo remarcó que es importante mantener el mantenimiento adecuado para evitar problemas a largo plazo.