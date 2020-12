CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El senador Esteban Bullrich reconoció este martes que padece disartria, un trastorno nervioso producido por el estrés que le dificulta el habla. Hace algunos meses, la "figura de cartón" de Bullrich frente a la cámara cuando se analizaba el proyecto de Reforma Judicial en comisión también se volvió viral.

"Hoy se viralizó un video mío en sesión plenaria de comisiones del Senado que generó mucha preocupación. Antes que nada, quiero agradecer a todos los bienintencionados por los mensajes de apoyo que recibí, y quiero llevar tranquilidad porque mi salud está bien", dijo el senador en su cuenta de Twitter

Y continuó: "El stress de este año, tremendo para todos, me afectó especialmente y me produjo disartria. La disartria es un trastorno nervioso que dificulta el uso de los músculos de la boca, la lengua y de las cuerdas vocales, por eso se me escucha hablar raro".

"Cuando apareció esta situación, hace unos meses, nos generó mucha preocupación a mí, a mi familia y a mis amigos y por eso me hice otros estudios para descartar cualquier otro tema. Todos dieron bien", reconoció Bullrich.

"El tratamiento que me recetaron es reposo, pero a pesar de las dificultades en el habla voy a cumplir mi labor como corresponde. De paso, quiero aprovechar para alentar a todos a que se hagan los controles de salud que en esta cuarentena eterna bajaron considerablemente y no controlarnos nos expone a riesgos enormes. Cuídense y gracias a todos", finalizó.