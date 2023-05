Al cumplirse un mes del ataque que sufrió Lautaro Labbé, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza por un policía, se llevará a cabo la audiencia de apertura por el homicidio este viernes.

Si bien estaba previsto que sea el próximo lunes 22 de mayo, la audiencia se adelantó y efectivamente será este viernes a las 11 de la mañana en las oficinas de los tribunales del barrio Roca.

Por el hecho hay cuatro policías de la Seccional Séptima apartados: quien disparó el arma y será imputado por homicidio doblemente agravado, y los otros tres agentes que adulteraron el parte policial por encubrimiento, ya que indicaron que la víctima fue hallada herida en la vía pública, lo cual se comprobó que era mentira.

Investigación por el femicidio de Tamara Silva: habría conocido al asesino la noche del crimen

El fiscal general Juan Carlos Caperochipi adelantó días atrás a ADNSUR que, en caso de comprobarse los cargos, el policía acusado de homicidio podría recibir una pena mínima de 8 años, pero, atento a los agravantes por "uso de arma de fuego y la condición de policías cometiendo el ilícito, va por encima de los 10 años la pena mínima para el delito de homicidio que se va a imputar".

En el caso de encontrarlos responsables a los tres policías apartados de sus cargos por encubrimiento grave, la pena oscila entre 3 y 6 años de prisión.

PEDIDO DE APOYO

Cristina, mamá de Lautaro, solicitó a través de sus redes sociales el apoyo de la comunidad para que acompañe a la familia este viernes en la audiencia. “Hoy fue mi hijo mañana puede ser el de al lado”, aseguró.

La Delio Valdez se presenta este sábado en el Predio Ferial de Comodoro

Y a continuación, manifestó “nos arrebataron un hijo, un hermano, un sobrino, un primo, un amigo. Nadie me va a golpear la puerta y me va a decir que mi hijo está bien y va a volver, me duele en el alma saber que no lo voy a volver a abrazar más”.

!Solo me queda hacer justicia y que estos policías paguen por la vida de él. Nadie tiene derecho a quitarnos la vida ni mucho menos ellos", escribió finalmente, agradeciendo el apoyo de la comunidad.