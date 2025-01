Este viernes realizarán testeos gratuitos de VIH en el centro de Comodoro: ¿cómo se efectúan?

Desde la Fundación Convivir en conjunto con el Frente Comunitario de Salud , organizaron una actividad llamada “La noche de los testeos de VIH”. Esto se da en el marco de las actividades de reclamos y visibilización que se están realizando a nivel país como consecuencia de los ajustes de salud.

Este jueves, cientos de trabajadores se manifestaron frente al Ministerio de Salud de la Nación por más de 160 despidos en áreas sensibles como la Dirección de Vacunas y la Dirección de Respuesta al VIH, Tuberculosis, Hepatitis y Lepra. Durante la protesta,, advirtieron que el gobierno de Javier Milei dejó “sin soporte el registro nominal de vacunación, sin abogada y médica legista, compras, cadena de frío y área médica a la mitad” de las distintas dependencias.

¡Se despide enero! Cómo estará el tiempo este viernes en Comodoro y Rada Tilly

En diálogo con ADNSUR, Mirta Balcón, referente de la Fundación Convivir, comentó sobre la actividad de este viernes que, “además de realizar los testeos, buscan antecedentes de salud. Se hace un pesaje, se mide el azúcar, se toma la presión, etc”. Será una actividad sanitaria totalmente gratuita, que se llevará a cabo en la plaza de la Escuela 83, a partir de las 19 horas.

Al respecto, explicó que estos controles se efectúan desde el año pasado, y suelen hacerse “en lugares cerrados, como uniones vecinales o algún centro de deportes, porque se hace también lo que es la firma la libreta del control sano, para los chicos de Anses y participan varios profesionales de la salud”, agregó.

Estalló el verano en Comodoro: con temperaturas que superaron los pronósticos, las playas del centro se llenaron de gente

CÓMO SE REALIZA EL TESTEO

Los testeos “son rápidos”, “totalmente indoloro el pinchacito en el dedo. Tardan 10 minutos, 15 como máximo en tener un resultado y es confidencial”, informó Balcón.

“Nosotros vamos a estar en el gacebo haciendo los tests y también nuestros compañeros haciendo las otras actividades referentes a salud. Y organizándonos para la marcha de mañana”, anticipó, en relación a la Marcha del Orgullo Federal “Antifascista y Antirracista”.

En ese contexto, remarcó que “cada vez que uno se va a hacer un control rutinario, sugerimos pedir que se hagan los análisis, no solamente de VIH, sino de todas las infecciones de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, hepatitis”.

Cómo estará el tiempo este jueves en Comodoro y Rada Tilly

Y destacó que, “el VIH puede estar muchos años sin tener ningún tipo de sintomatología. Entonces, uno puede estar 4 o 5 años con esta infección y recién se da cuenta cuando ya tiene alguna enfermedad oportunista, como por ejemplo, una neumonía. Si vos te das cuenta en ese momento, que sería una etapa tardía, ya estarías en una etapa de SIDA, al cuerpo le cuesta más recuperarse”, advirtió.

“Nosotros recomendamos, primero para mantener nuestra calidad de vida testearse, porque si uno sabe que tiene un diagnóstico positivo, toma los antiretrovirales y no va a llegar a esa etapa de SIDA. Su cuerpo va a estar saludable, uno tiene una buena calidad de vida, vas a tener las defensas altas, todo va a seguir normal. Pero si uno no sabe, avanza y sí se corre riesgo de perjudicarte físicamente”, precisó.

Anunciaron beneficios impositivos para jubilados y pensionados de Comodoro: cuáles son y cómo acceder

Por otro lado, el testeo “es una forma de evitar las infecciones de transmisión sexual, de parar la pandemia. Porque si yo sé que tengo un diagnóstico de VIH, tomo los antiretrovirales y si tomo los remedios, soy indetectable. Es decir, ya no puedo transmitir más el virus a otra persona”, puntualizó.

“EN EL SECTOR PÚBLICO LLEVABAN UN CONTEO DE 900 PERSONAS CON HIV”

Los últimos datos que tenemos, comentó Balcón, “son del 2023”, próximamente se conocerán los últimos registros en el boletín del 2024. Y señaló que, “en el sector público llevaban un conteo de 900 casos en Comodoro”. Sin embargo, aclaró, ”los datos no están bien manejados. Cuando nosotros empezamos con la organización eran 800, no puede ser que sean 900, y uno cuando está en contacto con el sector de salud, vos ves la cantidad de diagnósticos positivos y no son fiables los datos por varios motivos".

¿Chau, playa? Enero termina con viento y una máxima de 21 °C en Comodoro

Y continuó, “primero, por ejemplo, no toman el sector privado. Si hay un aumento que continúa, no es que se frenó de alguna manera y no se va a frenar mucho porque no hay preservativo, si no empiezan a haber políticas que tengan preservativo, por ahí vamos a estar un poquito más expuestos”, reclamó.

“Lo mejor es saber siempre, uno desde que sabe puede actuar”, concluyó.