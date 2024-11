Este sábado 23 de noviembre se realizará la 12º Marcha del Orgullo por las calles de Comodoro Rivadavia, con una jornada de reinvindicación que tendrá una Plaza Diversa con stands, música en vivo, streamings, shows artísticos y muchos colores.

En conferencia de prensa, Daniela Andrade, Directora General de Proteccion Integral de Derechos, señaló: "Reivindicar los derechos, no hay libertad sin derechos ni políticas públicas, no hay libertad con ajuste y represión, Ley Integral Trans y Ley Antidiscriminatoria Ya", son las consignas de esta 12º Marcha del Orgullo que no es sólo para la comunidad LGBT, sino para todas las personas que se sientan parte del orgullo.

“Quien esté orgulloso de ser quien es, obviamente que tiene que estar en esta plaza, en este festival, y en esta marcha de la edición 2024”, destacó Andrade.

Y valoró, “somos muy felices porque acorde a como van pasando los años, en la última marcha llegamos a ser cerca de 550 personas y es un montón para marchar en esta ciudad”.

🌈Se realizará una Plaza Diversa con stands institucionales y de emprendedores, Streaming del Orgullo, shows artísticos, música, colores y mucho orgullo desde las 14 horas hasta las 19 horas en el Museo Ferroportuario (Av. Rivadavia y 9 de julio).

Cerca de las 19:30 horas se dará inicio a la marcha por Avenida Rivadavia hasta Calle España, se retoma por Calle San Martín hasta Calle Moreno y finaliza en el Centro Cultural.

En el último de destino tendrá lugar el Festival del Orgullo, desde las 21 con el Show de las Icónicas, Male Aroca y su banda y el cierre a cargo de Alkimia.