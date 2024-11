Este sábado 9 de noviembre habrá una jornada de limpieza de playas en Comodoro y Rada Tilly. Así lo expresó Andrés Olivarez, de la ONG Comunidad Sustentable.

En diálogo con ADNSUR, Olivarez sostuvo que la convocatoria será a partir de las 15 horas y también se desarrollará en distintos puntos del país: “La limpieza de playas, plazas, ríos y lagos, desde Ushuaia hasta Salta”. El objetivo es dejar una ciudad más sana y más limpia.

En tanto, sostuvo que en Comodoro Rivadavia “se realiza en Playa Caleta Córdova, en el playón, al final del barrio; va a estar Maxi Orellano esperando a las voluntarias y a los voluntarios”.

Asimismo, sostuvo que “en la playa La Compresora va a estar la ONG Comunidad Sustentable, en la zona de fogón, en la zona de los tamariscos. En Restinga Alí va a estar Susana Pérez, que es donde está el paseo costero”.

Además, sostuvo que en Kilómetro 5 estarán Vicky y José esperando en el lanchón histórico. En Kilómetro 4 va a estar la Fundación Sí, el amigo Fernando, junto con los nenes del merendero Sabina. En Kilómetro 3 estará el Rotary, mi amigo Gustavo Carrizo, esperando a la gente en el paseo, en el puesto de guardavidas.

Mientras tanto, “en la Costanera estará mi amiga Pelu Cocha frente al puesto de guardavidas, esperando a las voluntarias y a los voluntarios. En la Playa 99, donde nace el paseo costero, sobre la calle Hugo Manso, estará Andrés Olivares y en Rada Tilly, en la bajada ocho, estará la agrupación Scout Cristo Rey, esperando a la voluntaria y a los voluntarios que quieran dejar una playa más sana y más limpia”.

EL OBJETIVO DE LA PROPUESTA

El referente de la ONG Comunidad Sustentable reveló que el objetivo es “empezar a tomar conciencia del hermoso lugar en donde vivimos, de que tenemos un solo planeta y que hay que cuidarlo entre todos. Tenemos que sumar nuestro granito de arena, desde el lugar que ocupemos en la sociedad.”

“Lo único que busca es dejar una ciudad más sana y más digna, pensando en qué planeta le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos.”

Por otra parte, sostuvo que esta actividad se desarrolla en diversos puntos del país. “Se hace en Ushuaia, se hace en Bahía Blanca, se hace en Neuquén, se hace en Cabiló, en Mar del Plata, el mismo día, a la misma hora; en Trelew también, en San Luis, hay una agrupación scout que lo lleva adelante”.

“Con amigos, en familia, con el club, con los Scouts, con la iglesia, es voluntario; hay que ir con ganas para limpiar una hora y generar conciencia del ejemplo”, agregó.

De esta manera, reconoció que si "los más grandes levantan la basura, quizás ahí empiezan a tomar conciencia de que, quizás, ese paquetito de cigarrillo que están levantando lo tiraron por la ventanita del auto. Y cuando se dan vuelta, los chicos son los que llevan la bolsa, y ellos aprenden desde el ejemplo que levantar la basura no te hace menos persona, te hace más ser humano."

Sin embargo, sostuvo que “no hay que buscar culpables; hay que generar y canalizar la energía en los más chicos, en que empiecen a entender que es deber de todos mantener un planeta sano y digno”.

Por último, sostuvo que “la invitación es abierta al público, no hay que inscribirse”. “Los que tengan bolsa, que lleven bolsa; los que tengan guantes, que lleven guantes; y los que no tengan nada, no importa. Compartimos lo que haya en el lugar. Los referentes van a tener bolsas y guantes, pero la idea es, durante una hora, limpiar y generar conciencia desde el ejemplo”, concluyó.