Este martes y miércoles, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) convocó a un paro en toda la provincia.

El 19 de septiembre realizarán un acto en el km 1572 de la Ruta Nacional N°3, lugar donde ocurrió el trágico accidente de tránsito de Jorgelina Ruíz Díaz y María Cristina Aguilar. Las docentes del gremio, murieron cuando venían de una marcha en el marco de un reclamo salarial.

Cabe señalar que la medida fue tomada por resolución durante un Congreso Extraordinario. Desde el gremio docente, confirmaron a través de redes sociales que el día 19 de septiembre a las 9:30 horas, realizarán un acto en el km 1572 de la Ruta Nacional N°3, donde ocurrió el hecho. Además, reinstalarán un cartel en homenaje a sus compañeras.

“Esos dos días vamos a estar con actividades en cada una de las regionales. Vamos a estar en la calle nuevamente, visibilizando los reclamos”, había expresado Daniela Saenz, secretaria de finanzas del gremio docente en diálogo con ADNSUR.

Un contrato por 4 millones de dólares que hizo el gobierno para liquidar sueldos docentes desató nueva polémica con la ATECH

EL TRÁGICO ACCIDENTE Y EL RECUERDO DE LAS DOCENTES

El pasado 17 de septiembre, en el día del profesor, se cumplieron cuatro años de la muerte de Jorgelina Ruíz Díaz y María Cristina Aguilar. Las docentes de ATECh, regresaban a Comodoro Rivadavia -de una marcha por un reclamo salarial en la ciudad de Rawson- cuando tuvieron un accidente de tránsito, a la altura de Uzcudum.

Allí, también viajaban las docentes Sonia Florentina, Rosa Sandón y Claudia Ramos, quienes sufrieron heridas y fueron trasladadas al Hospital de Trelew.

Se estrelló una avioneta: murió el piloto y un empresario "arrepentido" en la causa Cuadernos

Esa situación, conmocionó a todo Chubut y en Comodoro Rivadavia, lugar donde residían Jorgelina y María Cristina, se realizó una marcha del silencio por las calles del centro de la ciudad.

Las docentes estaban comprometidas con su profesión y también se involucraban en cada decisión que tomaba el gremio, en constante lucha con el gobierno provincial ante los pagos escalonados.

“Había nieve y ella salía con térmico, pedía a los petroleros y salía a las dos o tres de la mañana a la ruta, recordamos las fogatas, el olor a humo que traía y los zapatos quemados por las brasas. Se bañaba, se tiraba un ratito y se preparaba para volver a las rutas. Nosotras le preguntábamos ´ ¿vas a ir ma? ´ y ella siempre nos decía que sí”, recordaban a María Cristina, sus hijas Noelia, Soledad y Nadia.

Docentes universitarios no recibirán el bono de $60.000 del Gobierno Nacional: los motivos

“Ella no estaba muy convencida de hacer ese viaje pero su amiga del alma, Sonia justo con la que viajó, la convenció de que fueran juntas. Y por eso lo hizo, porque confiaba plenamente en ella y dijo: ‘no la voy a dejar sola’”, indicó Soledad.

“Acá el gobierno de Arcioni para nosotras es el culpable porque él no escuchó a los docentes, el no prestó atención. Entonces ellas no fueron allá por placer, ellas fueron a reclamar lo que era de ellas, de los docentes. Ella fue en representación de todos los docentes, del que hace paro pero también del que no lo hace. Del que reclama, del que no reclama, del que va a la ruta, del que no. No era por algo personal, era por algo en conjunto y él siempre se les burló”, concluyó la familia de María Cristina Aguilar.