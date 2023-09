Este lunes inician los trabajos de reparación en la Ruta 3: "El objetivo es restablecer el tránsito lo antes posible", dijo Luque

Luego del incidente que provocó el agrietamiento y posterior derrumbe del tramo de la Ruta Nacional N° 3 en el tramo lindante con el cerro Chenque, el intendente gestionó rápidamente ante autoridades del gobierno nacional para avanzar con las tareas necesarias para recuperar el sector lo antes posible.

Es por ello que, después de los distintos estudios y relevamientos efectuados por el Municipio y Vialidad Nacional, se definió que las tareas de reparación podrán iniciarse este lunes, por lo que ya están en nuestra ciudad los equipos dispuestos por dicho organismo para concretar esta labor.

En ese contexto, Luque señaló que “ya arribó a nuestra ciudad la segunda máquina de Vialidad Nacional, procedente de Río Negro, y se armaron dos equipos de topadoras grandes que comenzarán este lunes los trabajos en la zona afectada por la rotura de la Ruta 3”.

Un puente sobre el mar de Comodoro, el sueño de la Universidad para liberar la Ruta 3 y evitar derrumbes

Continuando en ese tenor, destacó que “era importante lograr que los equipos se movilicen rápidamente hacia nuestra ciudad. El operativo de Vialidad Nacional ya está diagramado y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, por lo que ya está todo listo para empezar con las tareas”.

“Restablecer el tránsito lo antes posible fue el compromiso que teníamos de parte del presidente de Vialidad y del Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, con quien nos reunimos días atrás en Buenos Aires. Recordemos que, ni bien comenzó el agrietamiento en la ruta, rápidamente arribaron a Comodoro los representantes de la Delegación Chubut de Vialidad Nacional”, expuso.

El proyecto alternativo al Viaducto que propuso solucionar el tránsito en la Ruta 3 con una autopista y ganando tierras al mar

Finalmente, Luque remarcó que “todas las energías están puestas para finalizar los trabajos lo antes posible y restablecer el tránsito en el sector, de manera que podamos recuperar rápidamente la circulación normal por la ruta y terminar con este caos de tránsito que tenemos hoy en la ciudad”.

Trabajo mancomunado para recuperar el sector

En tanto, el subsecretario de Servicios a la Comunidad, Eduardo Navarro, explicó que “los trabajos comenzarán el lunes, en el sector norte de la grieta, para que los equipos puedan bajar. A continuación, se iniciará el proceso para llevar adelante un talud desde la playa hacia arriba, lo que son aproximadamente 20 metros. Esto se efectuará en escalones, con compactación”.

Creer o reventar: La señal que vaticinó el posible derrumbe total del cerro Chenque 😰

Del mismo modo, indicó que “los plazos de trabajo dependen mucho de las inclemencias climáticas; si no estuviéramos en un sector lindante al mar, no serían más de 10 días. De hecho, están previstas marejadas y otros eventos meteorológicos en los próximos días y no sabemos de qué manera van a afectar las tareas”.

“Si bien esta labor la efectuará Vialidad Nacional con su personal y maquinaria, desde el Municipio estamos a disposición con nuestros equipos y profesionales para lo que sea necesario, como el relevamiento para restituir la carpeta asfáltica que estamos llevando a cabo. Se conformó un gran equipo para concretar las tareas”, concluyó Navarro.