CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Una nueva y curiosa característica gana cada vez más importancia a la hora de acordar citas con otra persona a través de aplicaciones de búsqueda de pareja en la Argentina, luego de que la campaña masiva de vacunación contra el coronavirus comenzara en el país.

Justamente, lo que en un principio parecía ser un alivio para las familias con personas de riesgo ahora se volvió un atractivo especial entre quienes buscan pareja en línea, y ya hay quienes agregan información sobre su vacunación junto a sus características físicas como la altura, edad y gustos diversos.

De esta manera, los usuarios vacunados buscan garantizar a sus posibles citas un encuentro 'seguro', dando entender que no habrá riesgo de contagio al momento de verse las caras por primera vez.

Al respecto, el responsable de comunicación de la plataforma OkCupid, Michael Kaye, aseguró al diario The New York Times que "lo más deseable en un sitio de citas en este momento es estar vacunado”, y recordó que el 43% de los casi 1500 miembros de la plataforma Coffee Meets Bagel -dirigida a quienes quieren entablar relaciones profundas y duraderas- decía sentirse más atraído por alguien que se declare inoculado.

Además, complementó con un ejemplo particular, donde una mujer que aún no había recibido la vacuna fue rechazada bajo la excusa “eres muy simpática, pero he encontrado a alguien que además está vacunada”.

“Eso da una idea de las opiniones políticas y los conocimientos científicos de un potencial compañero. Señala que es alguien preocupado por el Covid-19, lo que es probablemente algo que da un poco de tranquilidad al otro”, explicaba Dawoon Kang, cofundadora de Coffee Meets Bagel, sobre el uso de la información respecto a la inoculación en los diferentes perfiles.