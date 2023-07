Las cataratas del Iguazú son visitadas cada año por miles de turistas que llegan de todas partes del mundo para visitar este Patrimonio Natural. El cuidado del espacio es muy importante para las autoridades del Parque Nacional Iguazú y que promueven la preservación de esta área, con información clara y precisa desde el inicio de la visita.

Por lo tanto, un video que se viralizó en los últimos días causó gran malestar y enojo en las redes sociales.

El hecho tiene como protagonista a un grupo de turistas mientras recorren las pasarelas. Allí, un turista decidió exponer grabando con su celular a una mujer que iba arrancando plantas mientras paseaba por la zona.

La señora, lejos de disculparse o mostrarse avergonzada, lo increpó entre risas junto a otra mujer que sería familiar. “¿Vos quién sos? ¿Sos guardabosques?”, preguntó, mientras sostenía en una de sus manos una bolsa con las plantas.

El autor del video dejó en claro que simplemente es un ciudadano y le remarcó que dañar las plantas del área protegida está prohibido como regla.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido a partir de la viralización del video y recordaron que los turistas deben cumplir ciertas normas, ya que las personas deben tomar contacto con la naturaleza sin dañarla.

“Las normas de convivencia en el parque son: fumar solo en lugares habilitados, no alimentar a la fauna, no arrojar monedas al río, no colectar plantas, caminar solo por los circuitos y seguir las recomendaciones de los carteles, así como también las de los guías, trabajadores del Parque y guardaparques. Tampoco está permitido el uso de drones. Respecto a los residuos, arrojarlos en los cestos diferenciados”, indicó Santiago Gorini, guardaparque.

Los guías de turismo y guardaparques controlan constantemente el parque, pero diariamente se registran inconvenientes con turistas que no cumplen las reglas, según publica El Territorio.