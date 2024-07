El pasado viernes 28 de junio, ocurrió un escándalo en un colegio secundario. Estudiantes llevaron una torta e intoxicaron a tres compañeros. Por el grave hecho, desde la dirección tomaron una ejemplificadora sanción.

El hecho sucedió en un colegio ubicado en la provincia de Salta. Allí, una adolescente llevó una torta para festejar un cumpleaños, sin embargo todo terminó de la peor manera. Según se supo la preparación contenía pastillas disueltas de clonazepam, un ansiolítico destinado a aliviar la ansiedad.

Durante la celebración, los estudiantes decidieron cortar la torta de cumpleaños alrededor de las 13.20 horas. Sin embargo, tres horas después algunos compañeros comenzaron a manifestar síntomas de intoxicación, generando preocupación.

La cumpleañera fue la primera en mostrar signos de cansancio y mareos, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital San Bernardo, ubicado a tan solo siete cuadras de la escuela. Allí, recibió atención médica que incluyó un lavaje estomacal. Asimismo, dos compañeros también reportaron sentir los mismos síntomas.

Tras el incidente, la estudiante que llevó la torta faltó al colegio y desapareció por tres días, lo que llevó a sus padres a realizar una denuncia formal. La Policía de Salta activó de inmediato el protocolo de búsqueda de personas, logrando finalmente dar con la adolescente el pasado lunes 1 de julio en la localidad de La Merced. Tras el reencuentro, la joven fue trasladada de vuelta a su hogar junto a sus padres.

EL MALESTAR DEL DIRECTOR Y LA SANCIÓN A LOS ESTUDIANTES

“No asocio como una broma lo ocurrido. Más bien, para mí, en lo personal, es una actitud ante la salud de los compañeros, un hecho que no puedo caracterizar como delictivo pero sí es atentar contra la vida de compañeros”, explicó Alejandro Vilte, director de la institución educativa.

“No fue algo que ya venían moviendo o tratando para generar esto. En el curso, no hay problemas de conducta entre compañeras. No había antecedentes como para decir que iba a pasar esto”, añadió. “Pregunté quién había traído la torta y las compañeras me dijeron quiénes eran, tres compañeros, con nombre y apellido”, remarcó Vilte.

De esta forma, el hombre confirmó que tres de los estudiantes implicados fueron expulsados del colegio y recibieron el pase. “No es común. No teníamos situaciones así. Nunca pasó. No es algo que haya pasado siempre”, sobre la dura decisión que debió tomar.

En tanto, sostuvo que desconoce cómo hicieron los adolescentes para obtener el medicamento. “No podemos determinar el origen. Les dije ‘si esa medicación se vende con doble receta, cómo hace un menor para conseguir medicación de ese tipo’. Probablemente, alguien en la casa consume esa medicación, entonces es un elemento que pueden sacar de la casa sabiendo que en la persona que consume, tiene esos efectos”.

Por otra parte, explicó que “hay realidades que los adolescentes viven de distinta manera y apunto mucho a la atención del papá en la casa. Hay chicos que tenemos con situaciones de conducta porque mamá y papá trabajan, lo cual no es justificable porque en todas partes trabajan los dos, pero hay chicos que no tienen acceso a una taza de té o se levantan tarde. Tengo alumnos del turno tarde que vienen sin comer por ese motivo”, concluyó.