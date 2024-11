En un operativo realizado este martes, la Policía de Neuquén desbarató una red de venta ilegal de medicamentos en la localidad de Chos Malal, descubriendo que la responsable de la operación era una empleada del sistema de Salud Pública provincial. La mujer, aún prófuga, está acusada de robar medicamentos del sistema público y revenderlos a precios inferiores a los del mercado formal, sin la prescripción adecuada.

El caso se originó tras una denuncia de un ciudadano que alertó sobre la compra de una vacuna contra el HPV sin receta y a un precio sospechosamente bajo. Este reporte fue recibido por el coordinador de la zona sanitaria, quien trasladó la información a las autoridades correspondientes, dando inicio a una investigación que terminó con el operativo de ayer.

En el allanamiento realizado en la vivienda institucional que la mujer ocupaba, la Policía incautó grandes cantidades de medicamentos, frascos, ampollas e insumos médicos, algunos de ellos superando las 200 unidades. Blisters y otros productos médicos fueron encontrados en el domicilio, que, según la subcomisario Yanina Mardones, fueron obtenidos en su mayoría de instituciones de salud pública.

A pesar de que la sospechosa no se encontraba en el lugar al momento del operativo, debido a un viaje personal, las autoridades aclararon que no se trata de una fuga, sino que las investigaciones continúan para localizarla. Mientras tanto, la Policía sigue adelante con las diligencias para cerrar el caso y asegurar que no haya más implicados en esta red de venta ilegal.

