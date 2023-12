Romina no come carne y por eso, nunca antes había visitado la carnicería de su barrio. Sin embargo, el destino quizás, hizo que su hermano le dijera que iba a ir a visitarla y ella decidió hacerle milanesas. Fue así que por primera vez pisó la carnicería.

Pero lo que nunca se imaginó es que iba a enamorarse del chico que atendía el local.

La joven decidió compartir sus sentimientos a través de un video que subió a TikTok que rápidamente se volvió viral. “No puede ser, me enamoré del carnicero”, comentó bajo el usuario @ro.mi.na.j. Y contó que su intención era pasarle su número al carnicero y así poder comenzar una conversación.

La situación decidió registrarla con su teléfono celular. “Hola em...¿Viste que yo te compré recién?”, le dijo Romina al joven apenas entró a la carnicería. “Sí, me acuerdo”, respondió él. “Bueno eh, la verdad me pareciste muy lindo y quería saber si te puedo pasar mi número para hablar y hacer algo”, expresó ella.

La sorpresa fue mucho más grande cuando el carnicero aceptó y se intercambiaron los contactos. Una vez hecho eso, la mujer salió eufórica del local con una sonrisa de punta a punta. “¡Me dijo que sí!” Estoy enamorada no, no, no, no, estoy enamorada”, resaltó.

El video superó las 3.000.000.000 de reproducciones y los 300.000 ‘me gusta. Y muchos pidiendo una segunda parte del video para conocer al carnicero.