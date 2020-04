CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Circula en Facebook una publicación que asegura que Tasuku Honjo, inmunólogo japonés ganador del Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones en la inhibición de la regulación inmune negativa (un proceso que ayuda al tratamiento del cáncer) declaró que el nuevo coronavirus “no es natural”. Sin embargo, el mismo Honjo aclaró en un comunicado que las afirmaciones que se le atribuyen son falsas.

El posteo cita una supuesta declaración del médico japonés a medios de comunicación (sin especificar cuáles) en las que, entre otros conceptos, sostiene que, “basado en todo mi conocimiento e investigación hasta la fecha, puedo decir esto con el 100% de confianza de que Corona no es natural” (sic).

Ante esta publicación, Honjo emitió un comunicado publicado por la Universidad de Kioto, Japón, en el que precisa: “Me entristece enormemente que mi nombre y el de la Universidad de Kioto se hayan utilizado para difundir acusaciones falsas y desinformación”.

Además, el ganador del Premio Nobel agrega que, “en esta etapa, cuando se necesitan todas nuestras energías para tratar a los enfermos, evitar una mayor propagación de la tristeza y planificar un nuevo comienzo, la difusión de afirmaciones sin fundamento sobre los orígenes de la enfermedad distrae peligrosamente”.

Una verificación del sitio de fact-checking español, Maldito Bulo, confirmó que el origen de la desinformación surgió de una cuenta de Twitter apócrifa que se hacía pasar por Honjo (y que al momento de producir esta nota fue eliminada de la red social tras una solicitud de la Universidad de Kioto) que publicó: “No sé con qué objetivo el corona virus (sic) ha sido producido, pero puedo decir definitivamente que ha sido fabricado por el hombre”.

Como explicó en otras notas Chequeado, los estudios científicos señalan que el virus se originó a través de procesos naturales, y no fue diseñado de forma artificial.

Según informó el virólogo Edward Holmes, de la Universidad de Sidney, Australia, el análisis de los datos del genoma del SARS-CoV-2 no encontró evidencia de que el virus se haya producido en un laboratorio: la estructura no es la que corresponde a la manipulación de un genoma y no hay nada que indique que fue creado a partir del patrón de otro virus.