Es abogado, adoptó tres galgos a punto de morir y su vida cambió por completo: ayuda a rescatar perros y lucha por el derecho animal

Lucas Padín es abogado, tiene 44 años y es un férreo defensor de los derechos de los animales. Una lucha que empezó hace unos cinco años con la llegada de "Adela", una galga rescatada en un lamentable estado de abandono y maltrato, llegó a su vida. Después dos galgos más que también aparecieron sin buscarlos, en condiciones similares, se sumaron a la manada junto a Nancy -su pareja- "Canela" otra perra cruza de pitbull que también fue rescatada.

Adela, Emilio y Salvador cargan una dura vida de maltratos, son galgos que fueron usados para competir en carreras ilegales o para caza de animales. Sus cuerpos aún tiene secuelas de la violencia que ejercieron sobre ellos. Pero gracias al amor de Lucas, hoy tienen una hermosa vida, llena de cuidados, contención y divertidos paseos al aire libre. Y la alegría en sus caras lo demuestran. Muchos de esos momento son compartidas en la cuenta de Instagram de "Adela la galga", q ue ya suma miles de seguidores.

Lucas es nacido en Neuquén, pero decidió irse solo a estudiar abogacía en Buenos Aires, luego de recibirse se quedó viviendo allá. Pero en el 2020 regresó a la neuquina después de 24 años, esta vez acompañados de sus perros y con un cambio radical en su vida y su profesión.

ABANDONADA EN UN CAMPO, MALTATADA Y EMBARAZADA

"En el 2019, cuando todavía estaba en Buenos Aires vi una galga en una publicación de una red social, estaba muy mal, la sacaban todos los fines de semana a cazar y el resto de la semana la tenían encerrada en un canil de dos por uno. Apareció muy flaca, quebrada y embarazada en el medio de un campo cerca de Carlos Casares y con un hilo de vida varios meses. Todos sus cachorros murieron", contó a ADNSUR.

Fue una amiga quien estuvo involucrada en el rescate y conmovido al conocer la dura historia, había decidido darle un lugar transitorio, pero una vez que la vio no dudó y la adoptó definitivamente. "He tenido muchos animales a lo largo de la vida, pero lo de Adela fue diferente, además ella terminó de definir mi vida personal y profesional, el dedicarme al derecho animal. Todo lo relacionado a la labor de rescate, proteccionismo porque no solo se circunscribe a lo técnico como abogado especialista en derecho", afirmó.

Hoy Adela de una vida totalmente distinta, llena de momentos felices, paseos en las bardas, el río y la naturaleza.

RESCATADO DE UN CAMPO DE GALGUEROS

Después de un tiempo, ya con Adela en mejores condiciones, otro perro llegó a su vida, "Salvador", que primero estuvo como tránsito en su casa porque llama - a su amiga rescatista - una chica de 18 años contando que el abuelo galguero había fallecido en un campo de Venado Tuerto Santa Fe y que el padre quería seguir explotando los galgos.

"Nos dijo que ella nos podía abrir el campo para que nosotros los pudiéramos rescatar a todos los animales, y por medio de una organización pudieron trasladarlos a Capital, fue ahí donde Salvador llegó a casa y pasó lo que suele pasar, nos encariñamos, él nos eligió y ya lo tengo hace unos años".

ATRAPADO EN UNA ALCANTARILLA

Pero no todo termina ahí, porque hace menos de dos años, cuando Lucas ya estaba instalado nuevamente en Neuquén, le llegó la foto de un galgo que estaba atrapado con la mitad del cuerpo metido en una alcantarilla grande, alimentándose.

"Empiezo a publicar por Twitter, por Instagram y era justo para diciembre del 2022 para el Mundial, todo era una complicación, pero pudieron rescatarlo. Pero después no se conseguía tránsito ni adopción, nada y se armó todo como una cadena muy loca y a través de varias personas, fue una movida muy grande y complicada la que se hizo, el perro viajó desde Buenos Aires a Neuquén durante tres días, gracias a la ayuda de mucha gente que lo llevó en sus autos", recordó.

Lucas aseguró que cuando quiso darle en adopción, la historia volvió a repetirse. "Me di cuenta que que me pasaba algo que suele pasar, esto de que nadie lo va a cuidar como yo, pero con una excusa es una imposición mental y al final se quedó", así llegó "Emilio del cañito"- apodado así por el lugar donde lo encontraron - a completar la familia. "Es como que él cerró un círculo porque él logró vincular a Adela y Salvador desde otro lugar, porque él es más joven, es un dulce, un personaje total y los une".

"Los galgos son una raza tan buena, tan estoicos y están siempre doblegados a la relación de maltrato y explotación que te generan como un vínculo emocional muy importante. Y no me pasa a mí porque soy una persona sensible, sino no le pasa a la mayoría de los que rescatamos", aseguró.

UN GIRO EN SU VIDA Y PROFESIÓN

Fue la llegada de Adela especialmente- por ser la primera- la que hizo que la vida de Lucas diera un giro. Pasó de esta varias horas "en una oficina gris" a trabajar en la lucha por los derechos de los animales. Algo que cobró màs fuerza desde que volvió a Neuquén en el 2020.

"No es que rescato puntualmente galgos sino que me interiorizo sobre ellos porque los tres que tengo son rescatados de muchísimo maltrato. Este tipo de razas casi nunca se los ve de cachorros, porque siempre los rescatan a los dos o tres años, cuando el galguero ya los descarta de las formas más crueles que se te pueden ocurrir, entonces nunca sabes bien la edad y vienen muy maltratados en cuanto a sus riñones - muchas veces reventados - porque se usaron para cazar en algunos casos."

Fue así que casi sin quererlo, Lucas terminó asesorando a gente que espontáneamente lo llama o lo convoca por las redes "para todo lo que es el marco normativo de que tenemos en la Argentina puntualmente sobre el derecho animal, acá en Neuquén me convocaron desde la Agrupación de abogados en derecho animal y trabajamos juntos. Tenemos un montón de iniciativas ahora en agosto, vamos a hacer un curso de derecho animal abierto a la comunidad", dijo.

Además contó que trabajan en un convenio entre la Municipalidad y el Ministerio Público Fiscal sobre un curso para infractores de las ordenanzas que tiene la ciudad y también de la ley penal de maltrato animal.

"Yo estoy trabajando hace un tiempo en un libro contando la historia de Adela, porque realmente fue como un hito en mi vida. Siempre ha tenido muchas inquietudes, pero ella - después de haber trabajado 17 años en una multinacional - me marcó el rumbo de lo que yo quiero hacer", finalizó.