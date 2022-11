La conversación de los pilotos con la torre de control quedó grabada y da cuenta de su asombro. Aseguraban ver luces que se prendían y apagaban y consultaban si se trataba de algún otro vuelo que esté siguiendo esa ruta. La respuesta recibida los dejó aún más perplejos: no había otras aeronaves en el radar.

Ocurrió en el cielo de Porto Alegre entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, e intrigó a pilotos y controladores de vuelo.

El video que se difundió fue registrado por el Centro de Control Aeroportuario del Aeropuerto Salgado Filho sobre las 11 de la noche, y en el diálogo entre los comandantes y el controlador aéreo se evidencia la extrañeza de ambos ante el fenómeno, ya que en principio pensaron que podían ser las luces de otros aviones, pero no había otras aeronaves en la región en ese momento.

Según los informes, las luces se encendieron, apagaron y se movieron rápidamente, pero no impidieron el tráfico de aeronaves. El piloto del vuelo TAM 3406, que despegó de Guarulhos (SP) para Porto Alegre, describió la aparición de luces, que, según él, “a veces es una, a veces dos o tres”.

El piloto del vuelo de la empresa Azul 4657 también dijo que vio las luces del aeropuerto de Confins en Belo Horizonte. Según él, las luces estaban en “espiral”, girando con mucha fuerza.

Un día antes, el piloto y los asistentes de vuelo del vuelo 4248, de la aerolínea Azul, que partió de Río de Janeiro a Porto Alegre informó a los pasajeros que hubo una demora en el aterrizaje por el avistaje de varias luces no identificadas.

"El avión tardó un rato en aterrizar, y normalmente el piloto da esa bienvenida, pero esta vez no dijo nada. En el momento en que aterrizó, el piloto se disculpó porque había visto objetos no identificados. Dijo que eran varios, hacia la Lagoa dos Patos", informó el empresario Eduardo Corrêa da Silva, de 48 años, que iba en el vuelo y no vio nada por la ventanilla del avión.

El vuelo despegó a las 21:30 horas de Santos Dumont, en Río de Janeiro, y aterrizó en el aeropuerto Salgado Filho a las 23:30 horas.

El empresario, que regresaba de un congreso de oncología en Río de Janeiro, narra que durante el vuelo ocurrió un hecho extraño. Según él, todos los auxiliares de vuelo fueron llamados a la cabina y permanecieron allí durante algún tiempo.

"El piloto comentó que varios otros vuelos habían visto lo mismo. Cuando bajé del avión le pregunté a la azafata si lo había visto. Dijo que sí y que había varios objetos", agregó diciendo que la tripulación descartó la posibilidad de que fueran drones por la gran altura, y los ovnis, aún según el reporte, se mueven rápido.

La administradora Bruna da Silva Porto, de 30 años, también estaba en el vuelo y confirmó la conversación del piloto con los pasajeros. “Después de aterrizar, antes de que la tripulación liberara a los pasajeros para que recogieran sus maletas, el piloto se disculpó por no haber hablado con nosotros antes de aterrizar. Porque habrían informado objetos voladores no identificados y estarían informando a la torre de control en ese momento", expresó según reseña La Opinión.

AVISTAJE EN ARGENTINA

En septiembre pasado, tres pilotos de un avión de Aerolíneas Argentinas aseguraron que fueron seguidos por un ovni en su ruta a Bariloche.

“¿Vimos el OVNI de Polanco?”, pregunta el comandante de uno de los vuelos, a lo que su colega le responde: “Estaba a punto de preguntar lo mismo”. En la conversación citan al caso del piloto de la aerolínea de bandera Jorge Polanco, que en 1995 reveló que un OVNI lo siguió durante 17 de minutos en la misma ruta en la iban estas aeronaves.