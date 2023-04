Encontró un celular, se lo devolvió a "mi amor" y terminó de manera insólita: "El resto véanlo ustedes"

Un insólito hecho se hizo viral a través de las redes sociales y tuvo como protagonista a una mujer oriunda de San Juan, quien se dirigía a su trabajo cuando en la parte posterior de un remis encontró un celular. Sin dudar un instante, decidió devolverlo a su dueño.

La pasajera efectuó una llamada a uno de los contactos “Mi amor”, entendiendo que era la persona indicada y de contacto directo con la dueña del equipo electrónico. Pero se topó con una sorpresa.

“Fue un intento de hacer una buena acción”, así lo remarca la mujer en su cuenta de Fecebook donde realizó las capturas de imágenes de su celular, chat de por medio con la persona quien fue a recoger el celular perdido. “Devolví un celular que me encontré en el remis que me llevo al laburo”, describió la usuaria en la rede social.

Atletas comodorenses presentes en el Ironman de San Juan

“Pude comunicarme con un número que tenía agendando como MI AMOR (ME DIJO SER SU PAREJA). Se lo entregue, (obviamente el sabía la contraseña), me agradeció y se fue. El resto véanlo ustedes”, comentó la “rescatadora del celular”, sobre lo que cargó las capturas del chat con la persona que fue a recoger el celular.

La mujer sanjuanina compartió la captura de su chat de WhatsApp. ”Grasias me hiso un fabor usted de que me separe de ella es muy mala mujer grasias de corazon”, respondió el hombre que había recibido el celular. En tanto, la mujer le volvió a responder y, contundente, le dijo “Yo no hice más que devolver un teléfono que no era mío”.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Fue ese instante donde se encontró con la gran sorpresa. “Le podría invitar a tomar algo y charlamos si usted quiere con todo respeto obio si no tiene compromiso que le cause algun problema”, le contestó el damnificado.

Los graves errores de ortografía y la “mala educación” por parte del hombre, fueron motivos suficiente para que la mujer tomara la decisión de bloquearlo.