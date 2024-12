En el último año, el Gobierno Nacional eliminó 34.829 empleos estatales

Según un informe del Ministerio de Desregulación, la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas estatales registraron la desvinculación de 34.829 empleados. Lo que se significó un “ahorro estimado” a futuro de US$ 3.820 millones.

Así, la APN disminuyó su personal en un 10%, equivalente a más de 20 mil puestos de trabajo. En las empresas estatales, la reducción del personal alcanzó el 12,6% durante el mismo período.

El informe destaca que la mayor parte del ahorro provino de la disminución de los contratos regidos por la Ley Marco, con una reducción de US$ 2.060 millones. Seguido a ello, fue el turno de los empleados de planta permanente y transitoria, con un ahorro de US$ 1.130 millones, y los contratos LOYS (monotributistas), con US$ 630 millones.

El recorte también se evidenció en la cantidad de puestos de trabajo en la APN según la modalidad de contratación. Entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, se observó un descenso en todos los tipos de vinculación laboral.

LA CAÍDA

Los empleados de planta permanente y transitoria registraron una caída del 3,6%, mientras que el personal contratado bajo la Ley Marco y los empleados con contratos LOYS experimentaron reducciones mucho más pronunciadas, del 17,8% y 51,9%, respectivamente.

El ministerio señaló que “para calcular el ahorro total, se consideró el salario promedio ponderado de octubre de 2024 según el tipo de contratación” y luego se “aplicó el concepto de perpetuidad para estimar el valor de los salarios futuros que ya no se pagarán y se utilizó una tasa de descuento para obtener su valor actual”.

Con información de Diario Jornada, redactado y editado por un periodista de ADNSUR