En el "nombre de Jesús", un pastor destruyó un altar del Gauchito Gil y desató una fuerte polémica

Dos jóvenes se grabaron destruyendo un altar del Gauchito Gil y el video se viralizó en redes sociales. Ezequiel, un pastor evangélico, compartió las imágenes en el que se lo ve predicando y llamando a destruir estatuas del santo pagano.

“Estamos acá para la gloria de Dios, venimos a derribar un altar, mirá qué grandote que es”, comienza el religioso, mientras su compañero toma un matafuegos de los que se usan en los autos e intenta derribar la imagen.

“Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, vamos a derribar en el nombre de Jesús”, manifestó el oriundo de Merlo, Buenos Aires. Inmediatamente, su compañero procedió a destrozar el altar.

El lugar quedó destruido en segundos. Primero, le golpearon la cara de la figura religiosa y le quitaron la cruz. En el piso quedaron las ofrendas que muchos devotos le colocan para pedir milagros, detalla La Gaceta.

“Tengo varios videos haciendo eso, predico la palabra de Dios y tengo fundamentos bíblicos que hablar sobre la idolatría y lo que llega a ocasionar”, detalló Ezequiel en diálogo con TN.

"Muchos jóvenes están atados a esa maldición y no pueden salir y creemos que en el ambiente espiritual es una maldición que lleva a la juventud a delinquir y rendir ofrendas a dioses paganos”, sostuvo.

Según él, el Gauchito Gil “es abominación ante los ojos de Dios”. “Si nosotros rompemos un altar estamos cortando en el ambiente espiritual, con accidentes, trabajos, muerte, ofrendas y sacrificio hechos al diablo”, cerró.

El video fue compartido en Twitter por el usuario @bamelnegro y muy rápidamente se volvió viral: ya lleva más de 6 millones de reproducciones en un día. Algunos usuarios repudiaron el hecho y otros señalaron que incita a la violencia.

Posteriormente, en las últimas horas surgió un nuevo video donde otro pastor imitó lo realizado por Ezequiel y se sumó a la polémica tendencia.