Esta semana comenzará a funcionar un refugio para mujeres que transiten su embarazo en contextos de vulnerabilidad en Comodoro Rivadavia.

ADNSUR conversó con el pastor Ariel Sortano, de la Iglesia de Dios Puertas del Cielo, a cargo del hogar, quien explicó que la iniciativa busca “poder brindarle un espacio y una propuesta distinta a aquellas mujeres que están embarazadas y que no tienen un resguardo, quedan en situaciones vulnerables y extremas, como vivir en la calle”.

El hogar está ubicado frente al hospital Regional y tiene la finalidad “de poder darle una atención integral a las mujeres en esta situación”. Hasta la fecha, desde la Iglesia, han estado hablando este mes “con cuatro personas”. De ellas, “dos desistieron porque lograron conseguir lugar y dos están por ingresar”.

CÓMO SURGIÓ LA INICIATIVA

El pastor Ariel Sortano explicó que “todo radica desde un testimonio personal”. “Yo soy hijo de madre soltera y es una situación muy compleja, porque éramos muy pobres y mi mamá queda embarazada de una aventura, de una mentira, de un engaño, y con mi abuela, decidió llevar adelante el embarazo y el sujeto de ese embarazo soy yo”, relató.

En primera instancia “es eso”, destacó. “No olvidarme justamente de dónde vengo, de ese amor y de ese sacrificio que tuvieron". Por otro lado, enumeró un segundo testimonio, donde relata una historia ubicada en el mes de julio del 2023.

“Vamos al hospital con mi esposa, que va a sacarse un turno y se encuentra con una mujer que estaba para abortar. Somos pastores nosotros, entonces mi esposa quiere tratar de interactuar, hablar con la chica para ver si de alguna manera la podía ayudar, porque a lo mejor no era su intención real abortar, pero bueno, ella había tomado muchas pastillas lamentablemente y ya estaba todo para prepararse para el aborto”, recordó.

Ante esa situación, describió el pastor, “desistimos, oramos por ella y nos fuimos. Nos llevamos una carga muy fuerte en el corazón por esta situación, porque nos dimos cuenta que no había otra propuesta, ni en los hospitales o las clínicas”.

Y continuó, “Nosotros no juzgamos a quienes lo hacen, pero lo que sí nos preocupa es saber que hay mujeres que no quieren ir por este camino pero no tienen ayuda. La chica comentó que no era de acá, era de Esquel y había tomado pastillas para abortar. A los dos días, salió la noticia el 30 de julio de que había muerto una joven, no decía el nombre, pero no era oriunda de acá, por las pastillas para abortar. Murió ella y el bebé que llevaba en el vientre”, señaló.

“Eso llevó a que podamos tener una decisión radical y buscar un lugar que ya habíamos visto en frente del hospital. Decidimos hablar con amigos, con algunos hermanos también de la iglesia y lo llevamos entre todos adelante. Juntamos padrinos y alquilamos en frente del hospital”.

“Creo que lo más importante que van a encontrar es la contención, además de una ayuda integral para poder llevar adelante el embarazo. Esa ayuda psicológica también, en este lugar como pastores, ese abrazo, ese cariño, ese amor por parte de Dios y después la paz, la tranquilidad y el resguardo que necesitan para poder disfrutar de eso que es maravilloso para nosotros, un embarazo”, manifestó.

Aquellas personas interesadas se pueden contactar al 2974052359. "No hace falta nada, sólo una pequeña charla para dar a conocer las pautas de convivencia. Estamos para colaborar y ayudar. Pedimos a la comunidad también que colaboren, se acerquen, sabemos lo que está pasando con los alquileres y no sabemos cómo va a repercutir todo”, concluyó.