En agosto, habrá cambios que afectarán a los monotributistas, entre ellos la recategorización que, tal como anunció AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), tendrá como fecha límite el próximo viernes 9 de agosto.

En este marco, ADNSUR dialogó con Noelia Villafañe, de MARA (Monotributistas Asociados de la República Argentina) para conocer la dificil situación que atraviesa el sector, donde en Argentina hay registrados un total de 4.885.000 monotributistas. En tanto, indicó que en Chubut, aproximadamente hay “unos 120.000”.

En ese sentido, Villafañe sostuvo que de ese total, “el 60 y 70% está en las categorías más bajas actualmente. Luego la recategorización, la mayoría está bajando de categoría, así que calculo que el 90% va a estar en las categorías más bajas, quiere decir que es un sector que está atravesando una crisis bastante notoria”.

“Nosotros somos la asociación que defiende a los monotributistas de manera gratuita. Seríamos como una especie de sindicato que vamos peleando a capa y espada para defenderlos. Se hace el camino duro, porque el monotributista no está acostumbrado a alzar la voz, a batallar”, explicó.

LOS LOGROS EN BENEFICIO DE LOS MONOTRIBUTISTAS

En tanto, se refirió a la lucha que vienen manteniendo desde comienzos de 2024 a esta parte. “Logramos salvar, por ejemplo, la figura del monotributo social, que es la ley de medidas fiscales, paliativas y relevantes, los sacaba del mapa directamente y lograr que no se perjudicara tanto al monotributista con el aumento de la cuota”, señaló.

“Logramos que se aumentara más del doble de lo previsto, el tope de facturación, y de esa manera puedan bajar de categoría. Logramos muchas modificaciones al proyecto de ley para que el monotributista no se vea tan perjudicado a partir de agosto, que se viene una suba muy importante en la cuota”, agregó.

No obstante, aseguró que los trabajadores registrados en el monotributo "muchas veces están en su mundo tratando de generar sustento económico, sienten que no les alcanza, la actividad económica se redujo notablemente y esto hace que muchas veces no se enteren de lo que va pasando a su alrededor. Luego, se encuentran con el problema enfrente y que les impacta de lleno en el bolsillo, ahí es como que dice se da cuenta de la situación”.

“Ahora, por ejemplo, el monotributista categoría A, va a poder ser categoría A aquel que facturó desde el 1 de julio del 2023 al 30 de junio del 2024 en ese período, 6.540.000 pesos anuales”, señaló Villafañe.

De esta manera, explicó que un contribuyente que actualmente se encuentra en la categoría D podrá bajar a la categoría A, mientras que alguien en la categoría H podría descender a la categoría C. Sin embargo, insistió en la importancia de realizar la recategorización.

En ese sentido, explicó que si los usuarios no lo hacen, la AFIP no ajustará su categoría automáticamente en caso de que deban bajar de nivel; sólo actualizará la categoría si se requiere una subida. Por esta razón, remarcó que los contribuyentes deben estar atentos y gestionar su recategorización a tiempo para evitar complicaciones innecesarias.

Respecto a la situación de aquellas personas que no pueden pagar el monotributo por tener una cuota muy alta y que no pueden bajar de categoría, Villafañe recordó que "puede cambiar de tipo de monotributo. Puede pasar a ser monotributista promovido, en ese caso va a pagar $9.800 por mes, más ingresos brutos, o puede pasar a ser monotributista social. Esta figura que ahora va a pagar $6.900 por mes, y que en la mayoría de las provincias está exenta de ingresos brutos”.

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS TRABAJADORES

Por otra parte, la referente de MARA, dio a entender que un 60% de los monotributistas factura menos que la canasta básica.

“Nosotros hemos calculado que los monotributistas de la categoría A, B, C están facturando por debajo de la línea de pobreza y, bueno, los de la categoría A, incluso por debajo de la línea de indigencia. Siempre se da ese número”, subrayó.

Sin embargo, aclaró que si bien “ahora uno ve los topes de facturación altos, respecto a los niveles de la canasta básica y demás, obviamente, terminan siendo números altos porque cada vez el costo de vida es más alto. Es complejo, por eso esto de que la figura del monotributo social o el monotributo promovido hoy es la que le da por lo menos un salvavidas al monotributista para poder seguir manteniéndose en actividad.”

MITO DEL MONOTRIBUTO

Por otro lado, recordó que "hay mucha gente que considera que con el monotributo social no puede tener local de venta al público, esto es mentira, puede ser un peluquero que atienda en su peluquería, el mecánico, puede ser una señora que tiene una tiendita de ropa. Las actividades son amplias para ser monotributista social y es compatible con la asignación universal por hijo y con la tarjeta alimentaria,”

“Eso también es importante destacarlo, porque hoy hay mucha gente que es clandestina y que no quiere ser monotributista porque piensa que le van a quitar la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentaria. Pueden ser monotributistas sociales porque es compatible el programa con este tipo de beneficios. Por último, indicó que en Chubut, aproximadamente hay “unos 120.000 monotributistas”