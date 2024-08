Raúl Héctor Guerra, tenía 26 años y era suboficial principal de la Fuerza Aérea Argentina, cuando fue a la guerra de Malvinas para desarrollar las tareas de radarista. Cuando se enteró de la convocatoria, el joven mendocino decidió comenzar una especie de “diario” para relatar lo que sería ir a la guerra.

“Dejaré todo anotado. Todo lo que suceda mientras esté con vida en este conflicto con los ingleses. Me toca estar en Malvinas. Con mucho orgullo voy a defender nuestra patria. Sólo pido a Dios que nos ayude y nos dé mucha fuerza”, fue lo que escribió el 2 de mayo de 1982. Y a continuación, sumó: “Salimos a Malvinas”.

En pleno conflicto, el 29 de mayo de 1982, cuando se encontraba junto a dos compañeros protegido por un risco entre Fitz Roy y Darwin, mientras el frío y el viento se hacían sentir con intensidad, se enteró de que su esposa había dado a luz a Jessica Janet Guerra, su primera hija en la ciudad de Villa Mercedes, en San Juan.

"Yo estaba en el medio de la nada. Y en ese momento lo único que pedí fue poder sobrevivir a la guerra para conocerla”, recordó a 42 años de aquel emocionante momento en diálogo con Infobae.

En otro de los textos escritos por Raúl, se lee : “Divisamos barco a 30 km. Nos atacan. Volvemos a Gallegos. Nos salvamos. Gracias a Dios. Pensé que nos bajaban. Hicimos vuelo táctico por 3 hs. Mucha tensión. El total del avión es de 24 hombres y cargado con municiones. 10.30 (de la noche) en Santa Cruz. Descansando. Cenando. Durmiendo en el suelo con bolsa de cama. Escuchando noticias. + Frío”.

Los años pasaron tras su regreso a casa y finalizar el conflicto. Sin embargo, Raúl tenía una deuda pendiente con las Islas Malvinas : el diario en el que escribió desde que se enteró que iba a la guerra y hasta el último día, donde debió replegarse en forma apresurada ante el avance de los ingleses, quedó abandonado allí.

La sorpresa sería aún más grande, cuando el pasado 2 de abril de 2023, recibió una sorpresa inesperada por parte de sus hijas, Jessica, Erika y Gisela, y otros familiares. Un sobre amarillo con la agenda de cuerina ajada y el paso del tiempo en las hojas denotó inmediato de qué se trataba. La emoción llenó todos los espacios de la casa de Raúl Guerra.

Una carta en inglés acompañaba la agenda y estaba firmada por la directora del museo ubicado en las islas, Teena Ormond. “Es un placer desde el Museo de las islas Falklands, devolverte esta agenda, que te puedas reencontrar con algo que fue tuyo. Espero que estas devoluciones lo que hagan es sanar las heridas entre soldados argentinos e ingleses”.

Hoy, Raúl vive en Comodoro Rivadavia, ya sin su esposa Liliana, quien murió por un aneurisma en 2021, durante la pandemia. Es padre de tres hijas y abuelo de cuatro nietas.

LOS RECUERDOS QUE VUELVEN

¿Cómo regreso la agenda a Raúl?En 2022, cuando se cumplieron los 40 años del conflicto, en el museo de las islas, donde hay un espacio dedicado a la guerra de 1982, se hizo una muestra especial. Y ahí entró en escena Agustín Vázquez, un apasionado por Malvinas que se dedica a rastrear historias y objetos que pertenecieron a ex combatientes argentinos, se extraviaron o fueron apropiados por ingleses luego de los combates, para que regresen a sus dueños originales.

El dato le llegó a través de una foto con objetivos diversos, entre ellos, una agenda abierta con dos fotos: Raúl y su esposa Liliana. Fue así que Agustín comenzó la tarea para averiguar quién era y gracias a otro excombatiente, dio con Raúl.

Sin embargo, la tarea para recuperarla no fue nada fácil. Agustín comenzó con las gestiones para repatriarla. Le llevó un año entero lograrlo. Según contó a Infobae, ese diario fue donado al museo por un soldado inglés en 1982, poco después del final de la guerra. "Me dijeron también que por cuestiones de privacidad no me podían decir su nombre. Es decir, nunca estuvo en el Reino Unido, como otros objetos que recuperamos. Quedó guardado en un depósito durante 40 años, como sucede con muchas cosas que nunca se expusieron.”

Como no podían enviar nada directamente desde Malvinas hacia Argentina. "Entonces tuvieron que mandar la agenda al Reino Unido, y desde allí hasta acá. En febrero de 2023 la tuve en mis manos. Y en marzo se la hice llegar a Gisela, una de las hijas de Rubén. Ellas esperaron hasta el 2 de abril y ese día se la entregaron a su papá”, relató Agustín.

“Es muy emotivo, son vivencias que renacen después de muchos años. Porque yo le mostré las fotos y le hablé del diario, pero nunca le dije que trabajaba para devolvérselo. Él no sabía nada cuando lo recibió. El video es maravilloso…”

El diario ahora se encuentra en la casa de la madre de Guerra, quién tiene 92 años, se encuentra enmarcado y protegido por un vidrio en su casa en Mendoza. “No me gusta participar en los actos. Y no es que no me acuerde ni tenga reconocimiento por los que estuvieron allí, por mis compañeros. Pero el día que me llegó la agenda, le dije a mis hijas, ‘ya está, con esto, el libro que escribí en Malvinas se cerró’”.