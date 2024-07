El triste mensaje de la mamá de Loan: "sólo pido que lo tengan abrigado y le den de comer"

Hace 23 días que Loan Danilo Peña se encuentra desaparecido. La última vez fue visto tras un almuerzo en la casa de su abuela, en Corrientes. Su familia lo busca desesperadamente día y noche, junto con los operativos policiales e investigaciones.

En las últimas horas, su mamá expresó un desgarrador mensaje a través de los medios de comunicación. “Pido a la virgen que lo tengan abrigado y le den de comer”, dijo la mujer sobre la difícil situación.

María se expresó en torno a las diferentes hipótesis del caso, asegurando que su hijo no fue atropellado, como indicó Laudelina en su declaración durante los últimos días.

“No creo que haya sido un accidente, y mi marido tampoco. Eso es todo mentira. A Loan se lo llevaron”, afirmó.

Se filtró un alarmante mensaje de texto que habría recibido un hermano de Loan: "El nene está..."

“Nosotros no somos gente mala. No sé por qué hicieron eso con mi nene”, lamentó luego la mujer, quien además sostiene que “no hay que confiar más en nadie” y que “alguna persona tiene que hablar y decir qué hicieron con Loan”.

Debido a la difícil situación que atraviesa la familia, José Peña, hermano mayor de Loan, reveló que tomaron una dura decisión con su mamá.

“Le sacamos la tele, no quiero que vea nada porque le hace mal todo lo que sale, está medicada y queremos que esté bien”, sostuvo.