En los últimos días, tras la asunción de Javier Milei como presidente, hubo todo tipo de repercusiones en la vía pública y en las redes sociales donde muchos celebraron y otros rechazaron su gestión entrante.

En un móvil del canal C5N se conoció el testimonio de un taxista en donde aseguraba que el aumento de los combustibles terminaba pegándole de lleno, sumado a lo mismo pero en alimentos y otros rubros.

La charla generó todo tipo de opiniones cuando el hombre se mostró con mucha tristeza teniendo una especie de llanto, pero cuando menos se lo esperaba, terminó la nota con mucho humor y con una clara sonrisa dibujada en su cara.

El gobierno de Milei pagaría un bono de fin de año: ¿Quiénes lo recibirían?

Después de que lo tildaran de “actor pago”, el taxista salió a dar su versión de los hechos y hasta le dejó un mensaje al presidente. “Fui a una estación de servicio y dije cuatro palabras, no fue mi intención hacerme famoso. Solo hablé de los aumentos del último tiempo y que estaba dura la situación, en especial, para los que no tienen trabajo y no pueden para pagar la leche y me emocioné, nada más”, dijo el trabajador en comunicación con el diario La Nación.

Dirigiéndose hacia Milei tras un reposteo en la red social X en su contra, le hizo una insólita propuesta: "que me llame por teléfono, pásenle mi número".