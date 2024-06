YPF y Petronas continúan evaluando donde emplazarán el megapuerto de exportación de GNL. Punta Colorada, en Río Negro, y el puerto de Bahía Blanca, en provincia de Buenos Aires, son las dos opciones en pugna.

El CEO de YPF Horacio Marín desmintió las versiones de que Buenos Aires corría en desventaja por las diferencias políticas del gobernador Axel Kicillof con el presidente Javier Milei. En este sentido, aseguró que no descarta ninguna de las dos opciones y detalló de qué manera se tomará la decisión.

“Hablé con Alberto Weretilneck y con Axel Kicillof, y les vamos a mandar una carta oficial a ambos. Tienen tres puntos de incentivos económicos para el proyecto y cuatro de ayudas en permisos. Ellos tienen que contestar”, detalló Marín en diálogo con Carlos Pagni en LN+.

El presidente de la petrolera estatal fue tajante en un punto: La provincia que quiera albergar este proyecto, tiene que adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). “Si no se termina la discusión, irá a la provincia que adhiera al RIGI”, afirmó.

Por último, detalló que los equipos técnicos de YPF y Petronas van a decidir y en base a eso hablará nuevamente con los gobernadores, para luego hacer pública la decisión. “Acá nadie está jugando raro”, dijo.

LA POSICIÓN DE RÍO NEGRO

La secretaria de Estado de Energía de Río Negro, Andrea Confini, destacó el crecimiento que significaría el puerto de GNL para la localidad de Sierra Grande. Aseguró que aportaría cinco años de un proceso de construcción, y luego permitiría a la costa atlántica rionegrina posicionarse como un punto dedicado a la exportación energética, junto con el proyecto Vaca Muerta Sur.

Confini indicó que “las posibilidades están” y planteó algunas de las ventajas comparativas y diferencias del puerto de Punta Colorada respecto del de Bahía Blanca. “El solo hecho de no tener que dragar un canal para poder sostener el tránsito marítimo es un ahorro importante en el costo”, comentó.

También resaltó las ventajas de “tener un puerto dedicado en que los barcos no tienen que competir contra otro para entrar y tener prioridad”. “En Bahía Blanca competirán entre los cereales y el GNL, en este caso sería un puerto dedicado”, insistió.





El RIGI

En vistas de la postura tajante que planteó Marín respecto del RIGI y su importancia en este proyecto, empieza a jugar la posición política de ambas provincias.

El gobernador bonaerense no se ha manifestado al respecto, pero es conocida su postura disidente con el régimen de inversiones aprobado en la Ley Bases, que sus senadores y diputados no acompañaron. El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles (UP) aseguró que habló con el CEO de YPF y que el RIGI no es condición sine qua non para alojar el proyecto.



En contrapartida, los legisladores que responden a Alberto Weretilneck, Agustín Domingo en Cámara baja y Mónica Silva en el Senado, votaron a favor de la Ley Bases y del capítulo relacionado al régimen de inversiones.

Andrea Confini dijo, a su vez, que “sin RIGI no podemos despuntar como país”. En este sentido aclaró que no se trata de una competencia contra empresas nacionales. “Cualquier proyecto de exportación de estas características compite con otros proyectos del mundo y para eso tenemos que estar a la altura de las circunstancias y eso es lo que va a aportar el RIGI”, destacó.