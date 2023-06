El relato de Magui Olave sobre la experiencia paranormal que vivió con Rodrigo Bueno

La artista, Magui Olave, prima del ex cantante cuartetero, "El Potro" Rodrigo, quien falleció en un accidente vial el 24 de junio del 2000, estuvo como invitada en el programa “Mandale Fruta”, el cual se emite por Youtube y Twitch, mediante el canal digital "Repúblicaz".

En uno de los tramos de la entrevista, le consultaron: “¿Lo sentís presente a Rodrigo, que fue tan importante y maneja una energía tan fuerte ahora que vos también sos artista?”. Magui fue tajante y no dudó al responder que "Mirá, te cuento algo...en la pandemia se me apareció al lado de la cama".

La artista continuó con su relato para explicar la situación paranormal que había vivido. y detalló que "vengo de un show y me acuesto tipo cinco y media de la mañana, seis, y yo suelo apagar todas las luces, no soy miedosa en ese sentido... y me acuesto bien en el borde de la cama, habrá pasado una hora que me había acostado, y viste cuando sentís que te están mirando fuerte, me desperté".

"Entonces estaba en el borde, mirando para afuera, para el lado de la mesa de luz, y cuando abro los ojos empiezo a ver una luz parada así" comentó, y se puso de pie para ejemplificar aquello que había observado.

Según reveló, sin interrupción alguna: "Tenía un jean clarito, un cinto, una camisa metida adentro del pantalón y cuando empecé a mirar para arriba, (la luz que vio) estaba prendida hasta la mitad del pecho, y ya está, yo ya sentía que era él, era su cuerpo más allá de que la ropa también era la de él, era su cuerpo". "Entonces, cierro los ojos porque me impresionó tanto, y desapareció", prosiguió.

Luego el conductor del citado ciclo le preguntó ¿y qué significado le das", a lo que ella replicó: "Yo siento que cuando uno extraña tanto a alguien y tiene tanto la necesidad es como que no lo suelta, viste... venía muy cansada, agotada de no saber si seguir o no (con su carrera) y viste son esas situaciones en donde se te presenta alguien para decir "acá estoy"... a lo que la dupla de conductores añadé "es por acá" y "seguí", por lo que ella afirma confiada: "Sí, sí".