El proyecto de ley de devolución del IVA quedó listo para ser tratado en el Senado

Este miércoles el Senado de la Nación avanzó con la firma del dictamen de mayoría del proyecto de Devolución del IVA, impulsado por Sergio Massa. Desde el gobierno buscan que la iniciativa de "Compre sin IVA" quede establecida como una medida permanente.

A cuatro días de las elecciones presidenciales, este miércoles el proyecto quedó listo para ser tratado en el recinto después del domingo.

Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo defendió el programa del gobierno que se encuentra vigente hasta el mes de diciembre. "Hay 12 millones de personas que están recibiendo este beneficio, que involucra una cifra cercana a los 19 mil millones de pesos", dijo Ricardo Guerra, presidente de la comisión.

Nueva estafa por elecciones: de qué trata el "falso" correo electrónico para ser presidente de mesa

El riojano aseguró que se trata de un “paliativo” en medio de “las situaciones que todos sabemos y vivimos, de alta inflación, que deteriora el poder adquisitivo de los salarios”, pero señaló que "está generando un círculo virtuoso de mayor consumo”.

Desde Juntos por el Cambio, aseguran que hay que incorporar “una fuente clara de financiamiento” o “estudiar la posibilidad de un fondo compensador” para las provincias, teniendo en cuenta que el IVA es un impuesto coparticipable.

“De acuerdo al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal es del 1,01% del PBI, de los cuales, por la distribución que tiene el impuesto, el 0,52% sería una disminución de este impuesto a las provincias. Chaco el año que viene estaría perdiendo alrededor de 96 mil millones de pesos de coparticipación”, detalló.

Luque destacó el proyecto de Ley para la Promoción de Cuencas Maduras que enviará Massa al Congreso

PROGRAMA COMPRE SIN IVA

De acuerdo al proyecto votado en Diputados el pasado 10 de octubre, el Programa “Compra sin IVA” beneficiará a jubilados y pensionados -nacionales o de cajas provinciales no transferidas a la Nación-cuyo ingreso no exceda los seis haberes mínimos; beneficiarios de AUH y asignación por embarazo; y trabajadores -en sector público o privado- cuyo ingreso mensual no supere los seis salarios mínimos.

También los/as trabajadores/as de casas particulares, monotributistas y quienes realicen compras con la “Tarjeta Alimentar” o tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como el “Potenciar Trabajo”.