El presidente de la Sociedad Rural rompió el silencio y habló del intento de atentado

Un día después de lo que pudo haber sido una tragedia, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, rompió el silencio y habló de lo ocurrido este jueves en una oficina del barrio porteño de Palermo donde empleados recibieron un paquete explosivo dejando a cuatro personas heridas.

El referente de la institución brindó una conferencia de prensa esta tarde donde dio a conocer su punto de vista. Primeramente, aseguró que por una cuestión de segundos “se salvó”.

“Unos 20 segundos antes de la apertura del paquete yo estaba justo enfrente de la secretaria Pamela Sousa”, expresó Pino con un detalle revelador.

Captaron el momento exacto en donde explotó el paquete que iba dirigido al presidente de la Sociedad Rural

Además, destacó el vínculo que tiene con el presidente, pero negó que se trate de algo relacionado a su relación y los dichos del mandatario. “La cercanía que tengo con el Presidente Milei es convencional, este episodio no puede ser por referencia a una relación particular con él. Uno no está acostumbrado a vivir con este tipo de situaciones, pero recibimos muy buena atención”, manifestó.

Dicho esto, dio por seguro que las amenazas y hechos delictivos de este tipo “es un episodio de la Argentina del pasado”. Y en ese sentido, agradeció a las personas que lo acompañaron en una situación angustiante y por la “inmensa cantidad de mensajes y muestras de solidaridad”.

No obstante, elogió el trabajo que realizaron las autoridades ante ese momento alarmante: “los hechos son de público conocimiento, un día normal en La Rural, se recibe un paquete dirigido a la SRA, a mi nombre, lo que ustedes saben... Todo sucedió muy rápido. Hay que destacar también la firmeza y profesionalismo de todos los que intervinieron en ese momento, SAME, Policía, bomberos, la gente que desactiva bombas. Los protocolos se activaron rápidamente”, celebró.