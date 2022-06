Una mujer correntina de 38 años, con un niño de 4 con trastornos de madurez, una hija de 22 años con epilepsia y su yerno (22), fue desalojada el pasado viernes 24 de junio de su vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda -IPV-, ubicada sobre calle Carrero Patagónico al 3617, del barrio Abel Amaya.

A raíz de esta situación, Patricia Alejandra Morlivo (38) accedió a una entrevista con ADNSUR donde contó la triste situación que atraviesa junto a su familia luego de que un grupo de mujeres policías llegó al lugar con la orden de desalojo firmada por la titular del Juzgado de Familia de esta ciudad, Guillermina Sosa. Actualmente, están albergados en una especie de sótano del Gimnasio Municipal número 3 del barrio Máximo Abásolo.

"Las veces que me fui no fue por voluntad mía, fue porque me sacaban de acá. Fueron armas en la cabeza, tuve miedo por mí y mis hijos. En el año 2005 obtuve la vivienda luego de firmar los papeles con el IPV, pero no la pude disfrutar mucho", comentó.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

"Yo hace poco retomé hace poco la vivienda, me ayudaron desde desde la secretaría de la mujer, mujeres activistas, el señor Varela, que gracias a él estamos bien, calentitos. Pero antes nos habían sacado a la calle de manera muy cruel", agregó.

"Quiero tranquilizarme un poco, apenas pude comer y mis hijos me necesitan. Le conté mi historia a la jueza pero ella le otorgó la vivienda a una persona que está presa de su libertad por vender estupefacientes. Según la doctora Sosa, dice que yo nunca habité en el lugar, que yo quiero plata".

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Tras mostrar los papeles que certifican que la vivienda es su propiedad, aseguró que la mujer aún la sigue criticando porque era "pendejita, con 3 hijos" y hasta el día de la fecha mantienen la misma postura.

También ratificó su postura de poder volver asegurar y declaró: "No me abandonen, siento que mucha gente se acercó, hay mujeres que padecen lo mismo que yo y a esta violencia de genero no se debe callar. Tiene que haber justicia para las mujeres, quedamos lastimadas psicológicamente, porque son golpes que no se borran nunca más".