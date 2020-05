CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El intercambio comercial de abril dejó un superávit de US$ 1.411 millones, por encima de los US$ 1.165 millones de igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este miércoles.



Este resultado se dio en el marco de un retroceso del 18,9% en las exportaciones, que sumaron US$ 4329 millones, y de una merma interanual de 30,1% en las importaciones, por un monto total de US$ 2.918 millones.

“#DatoINDEC Comercio exterior: en el 1° cuatrimestre de 2020, la exportación bajó 10,1% interanual, y la importación, 21,5%. La balanza acumuló un superávit de US$ 4.720 millones https://t.co/Euwq1LABXj”— INDEC Argentina on Twitter Link INDEC Argentina on Twitter

