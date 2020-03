BUENOS AIRES - En el marco de las medidas implementadas para proteger a los sectores más vulnerables de los efectos económicos del coronavirus, el Gobierno estableció un ingreso familiar de emergencia de $ 10.000 por única vez a percibir el mes próximo.



"La idea es que el 3 de abril esté disponible en la página de Anses el formulario para que monotributistas alcanzados por esta medida y empleadas domésticas carguen sus datos. Y hacia el 15 de abril estarán acreditados los fondos", señaló Vanoli a radio La Red.



El funcionario destacó que "los que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) no tienen que hacer ningún trámite", porque explicó que "el dinero se depositará en la cuenta donde cobran habitualmente".



En cambio puntualizó que "el resto tiene que llenar un formulario en la página web de la Anses y brindar una CBU (Clave Bancaria Uniforme) donde hacer las transferencias".



También subrayó que "para tramitar el beneficio va a estar operativa una aplicación de la Anses donde cualquier persona va a cargar sus datos personales y la CBU", y añadió que "en esa cuenta que la persona declare se pagará el bono de los $ 10.000".



Vanoli explicó que se tomarán algunos días de principios de abril para chequear la información cargada y comprobar que las personas que quieran cobrar el beneficio no tengan otros ingresos o rentas financieras.



"Habrá algunos cruces de información con la AFIP para chequear que las personas que van a cobrar este bono no tengan otras rentas", indicó el funcionario, quien puntualizó que "hay monotributistas de las categorías más bajas que tienen otras rentas",



Por eso remarcó que es preciso "chequear los datos", porque afirmó que "el espíritu de la norma es alcanzar a quienes tienen ingresos más bajos, unas 3,6 millones de personas".