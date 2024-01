El Grupo Transición Energética Sostenible pidió la inclusión del hidrógeno verde en la "Ley Ómnibus"

La presentación estuvo a cargo del ingeniero Ismael Retuerto, secretario del grupo TES conformado en Comodoro Rivadavia, quien expuso ante la comisión plenaria de diputados para solicitar correcciones al proyecto, denominado oficialmente 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos'.

En ese marco, el referente de la organización reseñó el alto potencial eólico de la región patagónica y la provincia de Chubut en particular, como parte de un posible círculo virtuoso "que hasta ahora el estado nacional no ha dimensionado". Tampoco el sector privado, según refirió, ha podido visualizar "las enormes perspectivas que pueden abrirse para la región en términos de generación de procesos industriales amigables con el ambiente", para diversificar la matriz productiva y luchar contra el cambio climático.

Aumentos en el precio del gas: Camuzzi pidió una actualización del 543%

En la presentación, el representante del TES dijo que el sector está de acuerdo con el capítulo II del proyecto de ley, en lo que refiere al denominado Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), ya que podría generar "inversiones serias, de largo plazo, no especulativas, dinamizadoras de desarrollo, por ser necesarias en áreas como Energía y Tecnología, dos de los rubros promocionados mediante dicho Régimen".

"No obstante ello -advirtió el representante del TES-, vemos con preocupación que no haya sido incluida en la grilla de temas centrales de la energía como políticas de futuro al aprovechamiento de este vector. Patagonia puede ser líder mundial en derivados del producto principal obtenido por electrólisis de agua de mar. Chubut cuenta con más de 1, 5 millones de hectáreas con vientos muy superiores a la media del mar del norte (que son los más importantes que el mundo desarrollado dispone), se disponen de Factores de Capacidad del orden del 60 %", detalló.

"La propuesta de eliminar ocho artículos de la ley de salud mental implica retroceder más de 20 años"

"Las inversiones podrían impulsarse progresivamente y serán el resultado de una estrategia inteligente que atraiga radicaciones industriales a través de consorcios productivos con tecnología de punta -explicó Retuerto-, que pueda abastecer con productos fabricados en Argentina al mercado europeo y asiático".

“EL HIDRÓGENO NO PUEDE ESTAR AUSENTE”

Entre los productos que podría tener alta demanda, el vocero del TES ante el Congreso mencionó como ejemplo el combustible libre de contaminación para buques mercantes (como el amoniaco verde) y "el futuro abastecimiento de aviones con combustibles sintéticos, también creados a partir de Hidrogeno Renovable, como el desarrollo de centros de servicios de todo tipo demandantes de energía renovable".

Ganancias: el Gobierno enviará al Congreso un nuevo proyecto y el mínimo no imponible será de $1.350.000

"El hidrogeno, señores legisladores, no puede estar ausente de los grandes temas energéticos en la prioridad del debate -añadió-. La ley de H2 sancionada en 2006 no se reglamentó en su momento y perdió vigencia en el 2022; no podemos aceptar que esto sea una muestra de la importancia que el parlamento da al tema".

"Hay más de dos proyectos en estado parlamentario, el que se lleve adelante debe contener una eficaz acción prioritaria a favor del Hidrogeno Verde -propuso-, que es el único que el mundo va a demandar a lo largo de las próximas décadas, es necesario que no se privilegien otras fuentes postergando al Hidrogeno que más oportunidades de progreso dará al país y el que más necesita que se comience hoy a fijar su estrategia nacional. No estamos solos en el interrelacionado mundo actual, ya hay países haciendo la que Argentina aún no se decidió a comenzar", concluyó.