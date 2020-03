BUENOS AIRES - El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anticipó el miércoles a la noche que "mañana (por este jueves) daremos a conocer una lista de precios máximos que retrotrae los precios al 6 de marzo", al tiempo que garantizó el abastecimiento de productos esenciales.



Kulfas expresó que "el abastecimiento está garantizado y estamos trabajando con las industrias para mantener la cadena de producción y distribución".



El ministro, en declaraciones al programa "A dos voces" del canal de cable TN, puntualizó que "lamentablemente hubo gente que especuló con la crisis, pero mañana vamos a salir a realizar inspecciones para detectar que hubo abusos de precios y vamos a aplicar la Ley de Abastecimiento".



Luego puntualizó que "mañana vamos a publicar una lista de precios máximos que retrotrae los precios al 6 de marzo. No vemos motivos para que desde esa fecha se hayan producido aumentos y también habrá precios de referencia".



Kulfas destacó que la lista "incluye 2.000 productos de unos 50 rubros que incluyen alimentos, bebidas y artículos de higiene personal", para luego enfatizar que "no queremos especulación ni avivadas en un momento tan difícil como este".



El ministro reflexionó que "esta es una crisis que genera efectos económicos que tenemos que ir paliando porque no sabemos cuanto va a durar, vamos paso a paso".



Finalmente, destacó que "estamos trabajando con más liquidez para las empresas con 350.000 millones de pesos más los mecanismos de REPRO, pero admitió que hay efectos mixtos porque hay sectores con gran aumento de producción".