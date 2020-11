aclaran que no será un "bono extra"

CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El Gobierno anunció que destinará 22.000 millones de pesos para el pago de un “plus” a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) que podrán cobrar a partir de diciembre. El monto es de alrededor de 6.000 pesos por cada hijo.

Sin embargo, fuentes de la Anses aclararon que este pago no será un “bono extra” que recibirán los beneficiarios, como había trascendido semanas atrás, sino que corresponde a un beneficio anual ya vigente y que representa un 20% acumulado anual extra en el pago. Para cobrarlo, las familias deben presentar todos los años certificados de escolaridad y controles de salud.

La Anses facilitará los trámites que deben hacer las familias y buscará los datos a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación

Este año, sin embargo, no será necesaria la presentación de estas “condicionalidades”, ya que como consecuencia de la pandemia se eliminó ese trámite presencial. Aunque esto no quiere decir que no deban cumplir los requisitos, sino que la Anses facilitará los trámites y buscará los datos a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.

El 29 de octubre pasado, cuando se anunció la ampliación de la AUH, la titular de la Anses, Fernanda Raverta, afirmó que el Estado debe garantizar los derechos, no esperar que los ciudadanos y ciudadanas vengan a buscarlos.

“Se facilita el trámite. El Estado en vez de poner la responsabilidad en los beneficiarios solamente, también busca esos datos y a esos chicos. Los incluye y hace seguimiento si falta alguna condicionalidad”, destacaron.

Con respecto a los fondos, aclararon que ya estaban presupuestados y el pago se va a concretar en diciembre. Y destacaron que hubo un cambio en la “mirada política”, ya que en 2019 muchas familias no recibieron ese plus.

Según los números del organismo, el promedio de chicos que reciben la asignación es de 1,9 por familia. Por eso, estiman que cada familia recibirá en promedio unos $12.000. Son cerca de 3,3 millones de chicos y 2,3 millones de familias las que perciben el beneficio.

Según los números del organismo, el promedio de chicos que reciben la AUH por familia es de 1,9. Por eso, estiman que cada familia recibirá en promedio unos $12.000

Por otro lado, el monto mensual de la Asignación Universal por Hijo tendrá un aumento en diciembre, que es el mismo aumento que recibirán los jubilados. Las asignaciones se vienen actualizando al mismo ritmo que las jubilaciones.