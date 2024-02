Al comienzo de la semana, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, habló con la prensa y lanzó fuertes acusaciones contra Cruz Cárdenas, un exbrigadista de Chubut, como principal sospechoso de los incendios en el Parque Nacional Los Alerces.

Tras varios días de silencio, este jueves Cruz Cárdenas se comunicón con algunos medios de la provincia, y negó rotundamente haber incendiado Los Alerces. En ese marco, declaró “jamás se pasaría por la cabeza hacer algo así a mí".

El exbrigadista de 33 años, contó un poco de su historia y comentó "Son todas mentiras. Trabajé en la Brigada de Incendios siete años, fui brigadista y no saben cómo me duele que se esté quemando el bosque. Para el mapuche es mucho más que un bosque, es toda la vida. No saben el dolor que es para mi familia”, declaró a Noticias Esquel.

Cabe mencionar que Cárdenas sí reconoció que “hay un proceso iniciado contra él” por la usurpación de un sector del Parque Los Alerces, el cual no está dispuesto a dejar porque que para él se trata de una “reivindicación” de sus ancestros mapuches.

“No tengo ninguna causa por incendio, lo único que me acusaron es de usurpación, pero yo soy mapuche, estoy seguro de que la sangre mapuche corre por mis venas. Estamos haciendo la reivindicación del territorio sobre el cordón situación. Los antiguos de estos lugares no están pidiendo que llevemos adelante esta recuperación de tierras. De acá nos van a sacar muertos”, manifestó.

QUÉ DIJO EL GOBERNADOR DE CHUBUT

El martes pasado, en diálogo con Radio Rivadavia, el mandatario provincial apuntó contra el exbrigadista y sostuvo: "El nombre es Cruz Cárdenas, la causa está en el TOF. Es una toma que viene del 2016 y el intendente anterior del Parque no hizo ninguna denuncia. Hubo una protección política”.

Y agregó, “son pseudo mapuches que usan falsas banderas para cometer delitos, tomar tierras, incendiar campos y amedrentar a los vecinos".