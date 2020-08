COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En las últimas horas, el ex director de una Escuela Secundaria de la ciudad realizó una denuncia donde expuso que estaban realizando títulos escolares falsos y los mismos tendrían su sello y firma.

Se trata de Oscar Bóscaro, ex director de la ex ENET N° 1 de Comodoro Rivadavia, quien contó que recientemente fue advertido sobre títulos que estaba circulando con su firma, los cuales aseguró son totalmente falsos.

“Me sentía muy mal porque se siguen entregando títulos sin sustentabilidad y eso lo tenemos que cortar de una vez por todas”, dijo. Mientras explicó que un amigo que tiene una imprenta me le avisó que estaban imprimiendo títulos “con mi sello, me hice de esos documentos, los presenté a la justicia, hice la denuncia pero sé que salieron otros títulos y están dando vueltas por el mundo”, afirmó.

Bóscaro manifestó que presume que "hay un comercio ilegal dedicado a esto" en Comodoro. “Deseo que la justicia investigue, que haga algo. Fui directamente al colegio, busqué el libro, acta, me dijeron que no existía ese libro matriz, ese folio. De callarnos esto va a seguir circulando y no pasa nada”, dijo.

Asimismo, el ex director indicó que esta situación se estaría registrando con títulos de otros colegios “me dijeron que también están esos títulos, hay una organización que está vendiendo eso”, afirmó.

Por último, destacó que en septiembre del año pasado radicó la denuncia y la desestimaron, “entonces al desestimarlo recojo todas las pruebas que tengo escitas, fotos, presentaciones del colegio y las vuelvo a presentar en Fiscalía. Hice la denuncia, pero después tuve que hacer investigación de la presentación de pruebas, hasta el día de hoy no tuve respuestas".

"Estoy llamando a Fiscalía, pero no están trabajando porque no están cobrando los sueldos y esto se va extendiendo. El analítico, todo puesto, estaba el sello, faltaba la firma que me la iban a falsificar”, manifestó a Radio Del Mar.