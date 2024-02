El pasado martes 13 de febrero se conoció la muerte de un joven de 21 años que se electrocutó intentando robar cable. Cabe recordar que el sábado 10 de febrero quiso robar cables subterráneos de alta tensión en la zona sudoeste de Rosario, Santa Fe. Sin embargo, se electrocutó y sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo.

De esta manera, fue trasladado al hospital y quedó internado en estado crítico, bajo custodia policial. Pero luego el martes, desde el centro de salud informaron que sus órganos vitales empezaron a fallar como resultado de la descarga eléctrica sufrida y murió.

Luego de la tragedia y la viralización del caso en redes sociales, Melina Gigli, una maestra del joven fallecido, criticó a algunas personas que “festejaron” el hecho y lanzó un emotivo posteo en Facebook.

Tragedia: un hombre fue a una playa, se lanzó a nadar y murió ahogado

QUÉ DIJO LA MAESTRA

“No quiero que lo recuerden así: Él era Eze, mi alumno. Nuestro alumno. Él era muy dulce y andaba con un carro. Tuvimos muchas mañanas de mates y risas. Se medía en todo, pero siempre sonreía. Los últimos tiempos han sido difíciles para nuestros pibes, él tiraba de su carro. Andaba cirujeando”, expresó en su posteo.

“Le gustaban los cuentos, pero no leer. Era bueno. Tiraba de su carro. Leyendo comentarios en notas de diarios, veo que festejan su muerte tan dura y cruel. Él tiraba de su carro”, agregó.

Tragedia: un hombre iba en moto, chocó contra un poste de luz y murió

“Quizás, la posibilidad de unos pesos más para el morfi... No lo sé. Era tan dulce y siempre sonreía. Yo no quiero que lo recuerden así. Estamos en deuda. Qué crueldad. Él tiraba de su carro, andaba cirujeando. El hambre no espera. Era tan dulce, tiraba de su carro. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuánto dolor”, concluyó.