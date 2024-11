Este 15 de noviembre se conmemora el séptimo aniversario de la desaparición del submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo y que se hundió en las aguas del Atlántico Sur, luego de una serie de desperfectos técnicos. Sus restos fueron hallados un año después a 900 metros de profundidad.

Como todos los años, la fuerza armada encabeza los actos conmemorativos para recordar a los “héroes de la patria”.

En Comodoro Rivadavia, Carlos Pérez, Jefe del destacamento naval, informó a ADNSUR que este tipo de homenajes a los 44 camaradas que se encuentran en "patrulla eterna" se realizan en todo el país cada año.

“Es un homenaje sentido porque algunos tuvimos la suerte de conocer a algunos de los tripulantes del submarino. Es un sentimiento que no se puede describir porque fueron nuestros camaradas y algunos amigos”, sostuvo.

Y destacó que “salieron a cumplir una misión con mucho profesionalismo y responsabilidad sobre todo, dejando a sus familias atrás”.

Por su parte, María Tolaba, hermana del tripulante Aníbal, y quien vive en Comodoro, participó también del acto conmemorativo. “Sentimos todo el apoyo de las familias con estos homenajes”, destacó y en ese marco, aprovechó la oportunidad “principalmente de agradecimiento a Comodoro Rivadavia que en aquellos días se puso a disposición de la búsqueda y trabajar para encontrarlos”.

CUATRO ACUSADOS

La causa por la tragedia del ARA San Juan se encamina al juicio oral y público con sólo cuatro acusados por los presuntos delitos de "estrago culposo agravado", por la muerte de los 44 tripulantes, e "incumplimiento de deberes funcionarios público".

Los imputados son el ex jefe de Operaciones de la Armada, capitán de Fragata Hugo Miguel Correa, el Jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza Submarinos, capitán de Navío Héctor Aníbal Alonso, el ex titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA) Luis Enrique López Mazzeo y el ex comandante de la fuerza de Submarinos, capitán de Navío Claudio Villamide.

Los restos del submarino fueron encontrados el 16 de noviembre de 2018 a unos 505 kilómetros del litoral marítimo, cerca de Caleta Olivia en Santa Cruz; sin embargo, por su estado, no se pudo realizar ningún tipo de pericia debido a los obstáculos técnicos y logísticos, según el fallo de la Cámara Federal.