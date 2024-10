Thiago, un adolescente de 17 años oriundo de Rosario, vivió un trágico accidente durante su viaje de egresados en Bariloche el pasado 28 de agosto. Mientras se encontraba en su hotel, cayó desde el sexto piso y tuvo que ser hospitalizado de urgencia. Luego de 21 días de internación, finalmente fue dado de alta y habló por primera vez sobre lo sucedido, compartiendo su experiencia en una entrevista con el canal rosarino elTres.

Según relató el joven, la caída ocurrió cuando intentaba alcanzarle un objeto a un compañero que estaba en la habitación contigua. "Había llovido, pero no me acuerdo con detalle. Mi mente se bloqueó en ese momento", expresó Thiago, quien aclaró que no había consumido ni alcohol ni drogas. Describió lo ocurrido como un error producto de la falta de precaución. "No pensé, fue una macana", lamentó.

Tras la caída, Thiago fue trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció bajo cuidados intensivos. Su recuperación fue complicada, pero afortunadamente pudo salir adelante. Recibió el alta el 19 de septiembre y ahora continúa con su rehabilitación en su hogar. Aunque sigue usando una silla de ruedas, lleva un yeso en una de sus piernas y brackets dentales, el joven se muestra optimista respecto a su recuperación.

Thiago no solo ha contado con el apoyo de su familia, sino también de sus amigos y compañeros de la escuela Gurruchaga, donde estudia. Recientemente participó en un festival escolar, donde fue ovacionado por sus amigos y compañeros de banda. Thiago, quien toca la guitarra, fue recibido con aplausos y se mostró emocionado por volver pronto a los escenarios. "Quiero seguir tocando, la música es algo que me mantiene motivado", afirmó.

Durante la entrevista, el joven no pudo dejar de agradecer al equipo médico que lo atendió desde el primer momento. "Es un renacimiento", dijo conmovido, refiriéndose al proceso de recuperación. Además, se mostró agradecido con sus familiares y amigos, quienes lo han acompañado incondicionalmente en todo este difícil trayecto.

