El drama de los varados en rutas 3 y 37: el relato en primera persona de los que están hace 24 horas sin agua ni asistencia

“Estoy con mi novio presa en Ruta 3, a 43 kilómetros aproximadamente de Comodoro Rivadavia. Un amigo me pasó su contacto y por suerte era el periódico por donde yo estaba buscando información para saber como estaba todo por acá”, relató en un audio la turista oriunda de Brasil, que se encuentra varada junto a su pareja hace 24 horas. Están de vacaciones y la capital petrolera era un punto estrátegico planificado para poder descansar, dormir y seguir viaje.

Los turistas lograron el contacto con este medio y buscan ayuda “necesitamos conseguir hablar con alguien de la defensa del Ejército para poder salir de aquí, no tenemos comida, no tenemos agua. Estamos muy cansados, con mucho frío. El Diesel de la camioneta que andamos se está acabando también. No sabemos qué hacer”, exclamó angustiada.

Hace algunas horas se contactaron con la línea 103 y les dijeron que el Ejército estaba trabajando para acercarse a ayudalos. Sin embargo, “hasta el momento nadie llegó acá”, comentó preocupada.

“Vimos que hay una nevada muy fuerte y el pronóstico anuncia que va a seguir, nos gustaría mucho llegar a Comodoro. Nos quedamos por allá unos días para después poder volver a nuestra ciudad”, anheló.

Junto a su camioneta, Tamires puede visibilizar cerca de 20 autos, “entre camiones, coches particulares,camionetas. Hay familias con niños, personas mayores con necesidades. Nadie tiene qué comer, qué beber, se están quedando sin nafta. Estamos evaluando empezar a beber agua de la nieve”, comentó con gran preocupación.

EL TESTIMONIO DE NELSON Y LAUTARO

“Hay varados camiones, vehículos, cerca de 30 o 40 en total. No vino nadie, estamos complicados para la noche porque la mayoría no tenemos combustible. ¿Con qué nos vamos a calefaccionar? Acá hace un frío barbaro, es todo nieve”, declaró un automovilista que venía hacia la ciudad en diálogo con Radio del Mar.

“Estamos desde ayer, a las 16 horas, llegamos al cruce de la Ruta 3 y 37 y fue imposible. Ya estaba todo cortado. Estamos apenas terminás de subir el cañadón Ferrays, casi campo, con un metro y medio de nieve junto a mis tres compañeros. Hace más de 27 horas que estamos acá". Se encuentran en una camioneta Ford Ranger, y afortunadamente cuentan con gasoil y provisiones, pero preocupados y cansados por la situación. Asimismo, destacó “nunca habíamos pasado algo así, llevamos varios años en esto y es la primera vez”.

CORTE EN RUTA 3

La Subsecretaría de Protección Ciudadan de Chubut interrumpió el tránsito para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional Nº 3 desde el martes, a raíz de las fuertes nevadas que se han registrado en Comodoro Rivadavia. Desde ese momento, cientos de autos, camiones, colectivos y camionetas particulares y de empresas quedaron varadas.

Por otra parte, restringieron la circulación para vehículos livianos sobre Ruta Nacional 26, en el tramo Sarmiento - Comodoro Rivadavia debido a las intensas nevadas.

Desde Vialidad Nacional informaron a ADNSUR que la situación sigue complicada y los tramos en ambas rutas siguen cortadas.

QUÉ DICE EL PRONÓSTICO

El SMN advirtió que el alerta por nieve seguirá vigente al menos hasta el viernes, y la lluvia estará presente en casi toda la provincia. En el caso de Comodoro, también se espera que el alerta por las lluvias y nevadas vuelva a activarse este jueves y viernes. Mientras que las coondiciones seguiràn incluso el sàbado y el domingo.

En diálogo con ADNSUR, Ezequiel Marcuzzi, meteorólogo, anticipó que “lo que viene para las próximas horas va a continuar siendo complicado. Si bien se espera un paulatino mejoramiento, la idea es que a partir de esta noche y durante el transcurso del jueves vuelva a nevar en la región”.